KJ Apa confesó que interpretar a Archie en Riverdale es “como una cárcel”

Riverdale es una de las series más populares de la actualidad. El policial en clave joven y basado en los cómics de Archie, se convirtió en un verdadero fenómeno entre el público. Pero la fama tiene un costado negativo, o al menos así lo reconoció KJ Apa, la gran estrella de ese show y quien encarna al héroe pelirrojo.

La revista Interview publicó una charla entre Apa y Demi Moore, con quien el actor colaboró para el film Songbird. En esa conversación KJ habló de su vínculo con la fama, la exposición que vive debido a Riverdale, y cómo logra lidiar con esa falta de privacidad. Y al momento de hablar sobre su experiencia filmando Songbird, Apa reconoció: “Me sentí tan libre teniendo en cuenta que vengo de una serie que muchas veces, se siente como una cárcel. Ahí hay muchas restricciones con respecto a qué puedo y qué no puedo hacer. Y cuando me encontré con Nico (el personaje de Songbird) fue como decir: “Wow, así se siente entonces el poder expresarme de un modo natural”. No estaba cubierto de maquillaje ni de tintura para el pelo. Tenía el pelo largo y barba. Me sentí muy libre”.

En lo referido a su personaje más popular, Apa opinó sobre la relación con sus seguidores: “Hay momentos en los que pienso que los fans realmente no se dan cuenta de que somos personas reales, no pueden separarnos de nuestros personajes. Y en otras profesiones eso no sucede. Vos no te metés en la vida de un arquitecto, ni juzgás las decisiones que toma con su esposa e hijos. Y como actor a mí se me va a juzgar por todo, por mis opiniones políticas, por mi postura sobre las drogas, o por la gente con la que quiero estar. Por absolutamente todo. Y eso es algo con lo que tuve que aprender a lidiar”.

KJ Apa reconoció que Cole Sprouse, su compañero de elenco, lo ayuda mucho a lidiar con la fama Gza. Warner

Por otra parte, la estrella televisiva destacó la importancia que tienen sus compañeros y compañeras de elenco al momento de apoyarse mutuamente, cuando se sienten agobiados por todo lo que conlleva ser las caras de Riverdale. En la charla con Moore, Apa expresó sobre ese tema: “Hay mucha presión al interpretar a Archie. Desde luego que le estoy muy agradecido al show y al éxito que tiene, pero con esa fama viene un costado negativo. Siento que los únicos con los que puedo hablar sobre este tema son mis coprotagonistas, que son quienes realmente me entienden. Cole Sprouse es una persona maravillosa con la que puedo contar en el set, porque trabaja en este rubro desde pequeño”.

