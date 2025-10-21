L-Gante denuncia a su manager por una cifra millonaria y María Becerra también tiene dolores de cabeza con un ex

Elián Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, atraviesa un delicado momento profesional. El referente de la cumbia 420 le envió una carta documento a su exmanager y socio, Maxi “El Brother”, para apartarlo formalmente de su equipo de trabajo.

El músico decidió romper el vínculo laboral que los unía y anunció el inicio de una “nueva etapa” en su carrera, que estaría marcada por otra forma de gestionar su actividad y sus contratos.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el artista informó que, pese a los cambios en su entorno profesional, todos los compromisos asumidos se mantienen vigentes. “He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me han acompañado hasta acá por su dedicación y compromiso”, escribió en Instagram.

Maxi, 'El Brother' y L-Gante, un vínculo que trascendió lo profesional y que terminó en escándalo

En el mensaje, L-Gante asegura que continuará con sus conciertos sin alteraciones. “Inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y artista. Quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo”, sostuvo. “Se viene una nueva etapa, y voy con todo”, concluyó el músico, dando por finalizada una sociedad que fue clave en su ascenso.

Sin embargo, detrás de esa decisión se apunta a una disputa económica. Según reveló el periodista Martín Candalaft en el programa DDM (América TV), L-Gante reclama una suma que oscila entre un millón y un millón cuatrocientos mil dólares. “Pudimos acceder a una carta documento de L-Gante para con su exrepresentante. En ella se reclaman rendiciones de cuentas y contratos de los cuales el artista no fue informado”, explicó el panelista.

El documento detalla que el músico exige la devolución de ingresos percibidos sin su conocimiento y solicita la revocación del poder que permitía a su representante firmar en su nombre. En el texto, L-Gante argumenta que el contrato firmado el 1 de abril de 2024 contenía cláusulas que lo perjudicaban y que busca rescindirlo de manera legal.

El vínculo entre ambos se había deteriorado en el último tiempo. Maxi ‘El Brother’ no solo era su manager, sino también su socio comercial y una figura cercana en lo personal. En varias entrevistas, el propio representante había asegurado que “L-Gante es familia” y que compartían la titularidad de la marca del artista.

En el programa conducido por Mariana Fabbiani, los panelistas señalaron que detrás del conflicto hay una gran desconfianza e irregularidades financieras. “Personas que estuvieron con él me dicen que L-Gante no tiene una casa propia y que cada vez que necesita comprar algo tiene que pedir que le carguen la billetera virtual y que mucha plata le desapareció”, aseguró Candalaft.

En diálogo con DDM, el propio cantante confirmó parte de esa información y explicó su decisión. “Estoy en una situación de tomar el mayor control que pueda de mis cosas. Perdí el control de bastantes cosas. Me puse a ordenar todo lo posible de la manera más prolija para poder seguir trabajando con los compromisos que quedan pendientes”, aclaró.

L-Gante habló también de la desilusión que le generó el conflicto con quien consideraba un amigo. “Se han dejado pasar bastantes cosas y algunas se fueron de las manos. Otras, quizás, hasta las he visto que han pasado a propósito, y al que perjudica siempre es a mí y a mi familia. Me gustaría ser el culpable yo de si algo malo me pasa”, dijo.

El artista adelantó, además, que planea armar un nuevo equipo de trabajo. “Calculo que tendré un equipo renovado dentro de poco. Ojalá así sea”, señaló, aunque el contrato con su exmanager tiene vigencia hasta 2029.

“Puede decirse que estoy bastante triste, pero estoy dedicado a esto todos los días. Me estoy levantando temprano para ordenar todo y seguir los pasos de lo que me propongo. Estoy dedicado a seguir cumpliendo con mis objetivos, mis ideales y mis proyectos, como tener mi propiedad y quedarme con todo lo que he construido yo”, concluyó.

La disputa entre María Becerra y su manager

María Becerra también enfrenta un conflicto legal con su exmanager, José Levy, en su caso por los derechos de la marca “La Nena de Argentina”, una denominación que se convirtió en un emblema de su imagen y que ahora pertenece a quien fue su representante.

Según trascendió a raíz de un video viral de @estudiomarcario en TikTok, Levy es el titular legal de la marca hasta el año 2033, lo que significa que la artista no podrá utilizar ese nombre de manera comercial o pública sin su autorización. En caso de hacerlo, debería abonar regalías o afrontar posibles acciones judiciales.

El conflicto se originó tras la separación profesional entre Becerra y Levy, ocurrida a finales de 2024. Hasta entonces, el empresario se desempeñaba como su representante y manejaba varios aspectos de su carrera, incluidos los derechos asociados a su marca personal.