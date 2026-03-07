Una actriz de En el barro reveló cómo fue filmar la escena íntima con L-Gante: “Te mandan un formulario”

La segunda temporada de En el barro, el spin-off de El marginal, fue un rotundo éxito. La producción de Sebastián Ortega, que sigue a las internas del penal La Quebrada, se mantiene firme en el Top 10 de las series más vistas de Netflix en la Argentina y ya fue confirmada para una tercera temporada. En esta segunda entrega se sumaron nuevos personajes, uno de ellos interpretado por Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante. Al músico le tocó hacer una jugada escena íntima con la actriz Carolina Kopelioff y ella contó detalles de cómo fue rodarla: desde las reuniones previas que mantuvieron hasta el formulario que debieron completar.

El viernes 6 de marzo, Carolina Kopelioff, quien se sumó a la segunda temporada de En el barro en el papel de Nieves, la hija de La Gringa (Verónica Llinás), estuvo en Sería increíble (Olga) y le preguntaron cómo fue trabajar con L-Gante. “Un copado. Nunca había actuado y de repente se mandó a hacer esto. Un capo. Estaba super predispuesto”, aseguró.

Carolina Kopelioff junto a Verónica Llinás en una escena de En el barro (Foto: Instagram @carolinakopelioff / Netflix)

Solo coincidieron un día en el rodaje, pero les tocó hacer una escena íntima muy intensa. “Más allá de que sea una escena de sexo, pasan cosas, hay información importante en la serie, así que tenía que salir bien”, explicó la actriz y contó: “Me preguntaba un montón de cosas porque nunca había estudiado un guion y era una escena larga”.

Para preparar la escena, ambos trabajaron con la coordinadora de intimidad Tati Fernández. “Ellos primero te mandan un formulario donde ponés qué estás dispuesto a hacer y a mostrar”, reveló. En este sentido, explicó que tienen que especificar “literalmente todo”, en referencia a qué partes del cuerpo quieren exponer y cuáles no. A partir de esto, comentó que tanto ella como Valenzuela se reunieron en privado con la coach y luego los tres se juntaron para trabajar la escena.

En la segunda temporada de En el barro, Carolina Kopelioff y L-Gante hicieron una escena íntima (Foto: Instagram @carolinakopelioff)

En cuanto al rodaje de una escena íntima, detalló: “Lo hacen con una pelota entre los dos cuerpos para que no haya contacto físico con las dos personas. También tenés protecciones. Es re importante”. A su vez, mencionó que también hay una persona que se ocupa de cuidar a los actores en ese momento, de que en el set haya menos personas y se sientan cómodos: “Yo grabé una serie antes de toda esta movida y es distinto. Por ahí vos estás más preocupada por los cuidados y acá otra persona te cuida”.

La foto de L-Gante en el camarín de la China Suárez que despertó la polémica

El debut actoral de L-Gante también estuvo envuelto en polémicas. Durante el rodaje, coincidió con María Eugenia “China” Suárez, enemiga de su exnovia Wanda Nara y justamente apareció una foto suya recostado en la cama del camarín de la ex Casi Ángeles.

La foto polémica de L-Gante en la cama del camarín de la China Suárez durante el rodaje de En el barro (Fuente: SQP)

“¿La China te prestó el camarín y su cama de Hello Kitty para que duermas? Qué adultos todos”, lanzó Yanina Latorre cuando recibió al cantante en Sálvese quien pueda (América TV). “¿Esta foto fue para provocar a Wanda Nara o realmente te pusiste a dormir la siesta en el camarín?”, cuestionó. “Fue un chiste para ese momento. Para Wanda no fue, olvidate. Ese chiste no le hubiera dado gracia ni ahí. Fue algo entre nosotros”, sostuvo L-Gante y admitió que efectivamente era el camarín de Suárez, que estaba justo a la vuelta del suyo. “Fui de molesto. En esa oportunidad no estuvo la China, la vi antes, pero ahí no”, cerró.