“La Academia” no empezó y ya sufrió la primera baja: Débora Plager se fisuró una costilla

A días del regreso de ShowMatch a la pantalla de eltrece, Chato Prada, histórico productor del ciclo aceptó en una entrevista radial pronosticar quién será, a su juicio, la gran sorpresa de “La Academia”, el nuevo segmento del programa que reemplazará a “Bailando por un sueño”. “A Débora Plager le pongo fichas porque es una persona que viene de otro palo completamente distinto, le pone mucha garra y está muy entrenada”, aseguró. Sin embargo, la (mala) suerte quiso que la periodista no pueda dar el presente durante, al menos, la primera gala.

“Tuve un problemita. Me fisuré una costilla. La verdad es que es muy doloroso; es un dolor que nunca había sentido antes. Me duele hasta al respirar”, contó este jueves la panelista de Intratables, durante el pase con Nelson Castro, en Radio Rivadavia. “Lo que pasa es que la costilla no podés inmovilizarla... Porque respirás todo el tiempo, y eso es lo que hace que lo hace molesto”, sumó el periodista y médico.

El fuerte golpe de Plager se produjo en uno de los ensayos y, según reveló, desde ese momento está muy dolorida: “Tengo puesta una faja. Y había cometido el error, quizá, de tomar algún analgésico un poco fuerte en estas últimas 48 horas, y no advertí que esto ya estaba en proceso”.

“Me calmó el dolor y me seguí moviendo, y eso me hizo peor. Me dijeron que a lo sumo tome algo muy suave y que tolere el dolor, porque es el que te enseña qué movimientos podés hacer. Yo no hice eso y ahí la costilla se rompió”, explicó la periodista.

“Tengo la placa así que tengo el diagnóstico preciso y sé cuál es: la intercostal entre la nueve y la diez, explicó Plager, cuyo debut en “La Academia” estaba previsto para el martes, tras la presentación de Julieta Nair Calvo, la encargada de abrir la competencia.

En realidad, esta no es la primera baja que afrontará el programa de Marcelo Tinelli, que debutará el próximo lunes a las 21. Uno de los jurados del nuevo concurso de talentos, Ángel De Brito, no será de la partida, al menos durante los primeros envíos.

El conductor de Los ángeles de la mañana viajó a Miami para aplicarse la vacuna contra el Covid. Al momento de emprender el regreso, fue hisopado por protocolo y el resultado fue positivo. Por eso, se encuentra aislado en los Estados Unidos a la espera del alta médica. Su lugar en el estrado será ocupado por la actriz Guillermina Valdes, pareja del conductor, tal como lo confirmó el propio Tinelli en las redes sociales.

