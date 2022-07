Sofía Vergara cumplió 50 años y lo celebró a lo grande durante todo el fin de semana

Sofía Vergara cumplió 50 años y, fiel a su estilo, eligió celebrarlo a lo grande. La actriz dedicó todo el fin de semana a festejar junto a su familia y a sus amigos esta nueva década y a través de las redes sociales hizo partícipe a sus seguidores.

El sábado por la tarde, l a colombiana comenzó a palpitar el nuevo año que llegaba en un almuerzo privado del cual participaron, entre otros, su hijo Manolo y su sobrina, Claudia Vergara . La velada fue en el Sunset Tower Hotel, a donde los jóvenes llevaron un vino personalizado, en cuya etiqueta se podía leer “50 y todavía fabulosa”, y dos tortas, una decorada en blanco con dos velas que formaban el número 50 y otra sin decorar, bien casera.

“Almuerzo de pre cumpleaños con mi familia”, contó Vergara feliz y orgullosa de cumplir un año más. Ese mismo día, los festejos fueron compartidos con una de sus perras, Bubbles, que cumplía nueve años.

El domingo los festejos continuaron y esta vez a la familia se le sumaron varios amigos que se acercaron hasta el hogar de Vergara para compartir con ella la velada. En un video, la colombiana mostró algunos de los varios ramos de flores que recibió. “Feliz cumpleaños a mí”, escribió para acompañar las imágenes.

Su hijo, su esposo, Joe Manganiello, algunos de sus hermanos y amigos disfrutaron junto a ella de un pícnic bajo el sol y una tarde de pileta. “ Cincuentona sabrosonga ”, dijo ella demostrando que la edad no es algo que la afecte.

Sofia Vergara festejó sus 50 en un restaurante de Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group

El domingo por la noche, las celebraciones culminaron con una fiesta. Vergara posó feliz junto a sus invitados y una torta en forma de cartera, que junto a la actriz fue la protagonista de la cena. “Gracias a todos por los saludos de cumpleaños”, escribió antes de irse a dormir.

Sofía Vergara nació el 10 de julio de 1972 en Barranquilla, Colombia. Comenzó su carrera como modelo en su país natal hasta que los rumores de romance con Luis Miguel hicieron que su nombre traspase fronteras. En 1991 se casó con José Luis González, su primer esposo, con quien tuvo a su único hijo, Manolo, que tiene 30 años y estudió dirección y producción de cine. Dos años después de unirse en matrimonio, se divorciaron y cada uno tomó un rumbo de vida distinto.

Escapando de la violencia que había por aquel entonces en Colombia, se mudó a Miami, en donde poco a poco comenzó a trabajar y hacerse conocida dentro de los Estados Unidos. Después de muchos años y esfuerzos, la actriz consiguió ser parte de un proyecto que terminaría de consagrar su fama: Modern Family. Gracias a esta comedia logró encabezar el top 10 de las actrices mejores pagas del mundo, con 43 millones de dólares, siendo la estrella de televisión que más dinero ganó durante el 2020 y superando los ingresos de Angelina Jolie (35 millones de dólares) y Gal Gadot (31 millones de dólares).

Pero no todo en su vida fue color de rosa. Cuando tenía 28 años le diagnosticaron cáncer de tiroides, lo que cambió por completo su visión de las cosas. “A los 28 años, ‘cáncer’ no era una palabra que esperaba escuchar”, relató hace un tiempo. “Era solo un chequeo de rutina. Pero los médicos me encontraron un nudo en la garganta y esa palabra pasó a formar parte de mi historia”.

Sofia Vergara al salir del restaurante de Los Ángeles en el que festejó su cumple con su familia y sus amigos Backgrid/The Grosby Group

“Pasé incontables horas en tratamientos de radiación y, eventualmente, en cirugía. Hoy puedo llamarme sobreviviente de cáncer”, rememoró intentando concientizar a la gente sobre la importancia de los chequeos y controles periódicos. “Tengo suerte y estoy agradecida de poder compartir mi historia y decir: ¡la prevención temprana es muy importante! Programá tu chequeo anual para este año si aún no lo has hecho”, recomendó.

“¿El cáncer te cambió?”, le preguntaron durante una entrevista. Vergara no dudó. “Cuando pasás por algo así, es duro, pero aprendés un montón. Tus prioridades cambian, ya no te hacés problemas por nimiedades. Y, además, tuvo un final feliz”, confesó.

Hoy Sofía vive feliz en Los Ángeles junto a su marido y sus perros, con su hijo cerca, rodeada de su familia y alternando entre disfrutar de la vida y trabajar en los proyectos que más la apasionan. Y sí, es una “Cincuentona sabrosonga”.