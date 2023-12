Vanessa Marquez murió en circunstancias extrañas que generaron un fuerte impacto; previamente, la intérprete habría sido apartada de la industria tras sus dichos sobre el clima tóxico que se vivía en el famoso drama médico

Vanessa Márquez quería triunfar como actriz, pero no necesariamente quería ser una estrella . Su motivación pasaba por otro lado: encontrar roles que le permitieran explorar las vastas posibilidades que le brindaba abrirse al mundo de la ficción. La mujer había nacido en Los Ángeles, California, y desde pequeña debió aprender a lidiar con la pérdida, con la angustia. Su padre, John Marquez, combatió en la Guerra de Vietnam, donde murió cuando Vanessa era una niña.

La ausencia de una figura paterna haría mella en la actriz, a quien le costó crecer sin ese hombre al que necesitó en muchas etapas de su turbulenta vida. Cuando supo que la interpretación era, también, una forma de desprenderse de sus propias tribulaciones, comenzó a acudir a castings de las series más populares de los 90.

Uno de los primeros trabajos que logró fue una pequeña participación nada menos que en la aclamada sitcom Seinfeld , en la que interpretó a una secretaria en el episodio “The Cheever Letters” . Dos años después, conseguía el papel de Violetta en el film de HBO State of Emergency, dirigido por Lesli Linka Glatter, rol sucedido por el de la doctora Angelica en la sitcom Nurses. A pesar de que estas oportunidades aparecían de manera sostenida, Marquez necesitaba imperiosamente tener estabilidad.

Así, no bajó los brazos hasta hallar un proyecto que le permitiera trabajar a un personaje a lo largo de las temporadas, y no en capítulos esporádicos como venía sucediendo. Su resiliencia dio frutos. En 1994, audicionó para interpretar a la enfermera Wendy Goldman en ER Emergencias y su sueño se cumplió cuando escuchó que era la indicada para el papel. De todos modos, la felicidad por la concreción de ese anhelo se empezó a resquebrajar cuando Marquez conoció la otra cara de una industria en la que ya había depositado demasiadas expectativas.

Un clima tóxico y una denuncia de acoso contra George Clooney

Vanessa Marquez acusó a George Clooney de hostigamiento sexual Archivo

El drama médico de Michael Crichton era uno de los fenómenos de ese momento, la serie que Vanessa estaba buscando como puntapié para seguir creciendo. Si bien al comienzo su experiencia fue buena al interactuar con el elenco, con el paso del tiempo empezó a notar que Julianna Margulies, quien interpretaba a Carol Hathaway, hacía comentarios sobre su color de piel. Marquez contaría años después que debió soportar un fuerte destrato en un set en el que se les permitía a sus protagonistas tener conductas tóxicas.

Por lo tanto, aunque Vanessa alzó la voz sobre lo que le sucedía, nadie realmente la escuchaba. El panorama empezó a tornarse más espeso cuando Vanessa, como ella misma revelaría años más tarde, habló con los productores sobre el comportamiento del galán de la ficción, George Clooney . Marquez contó, entre otras cosas, que el actor la tocaba sin su consentimiento . Cuando reportó lo que había padecido, no solo fue desestimada sino que en, 1997, le habrían pedido que deje el programa.

“George Clooney me sacó de Hollywood cuando hablé sobre al acoso sexual que viví en el set de ER Emergencias. Las mujeres que hablamos somos las que terminamos perdiendo nuestras carreras” , manifestó y aseguró que, cuando se acercó al productor de la serie, John Wells, este puso en duda su palabra y le exigió pruebas. Cuando se vio forzada a abandonar el drama televisivo, su carrera efectivamente empezó a declinar. Con excepción de una participación en la sitcom Malcolm & Eddie en 1999, Vanessa dejó de trabajar y culpó directamente a Clooney. Al ser consultado por las acusaciones de la actriz, el protagonista de Los descendientes se vio obligado a responder. “No tenía idea de que Vanessa había sido expulsada de Hollywood”, le manifestó el actor al portal RadarOnline. “Le creo, pero yo no tuve nada que ver con eso; no era guionista, productor o director de la serie, no estaba involucrado en el proceso de casting; era un actor, siempre lo fui” . Por otro lado, el ganador del Oscar dejó entrever que Marquez había sido engañada cuando fue despedida de ER. “Si alguien le dijo que yo tuve algo que ver con lo que pasó, entonces le mintieron. Yo no solo no tenía el poder para hacer algo así, sino que jamás contemplaría el manejarme de ese modo”, concluyó el actor en su descargo.

Una mujer frágil en circunstancias adversas

Tras ser desvinculada de ER e ignorada en relación con sus acusaciones de racismo y acoso sexual, Vanessa comenzó a comportarse de manera atípica. Una de sus mejores amigas estaba tan preocupada por su estado de salud, que se comunicó con el reality de A&E Intervention para que acudan a la casa de la actriz y le abran los ojos. Así, un grupo de seres queridos ingresó a su hogar y se encontró con una cantidad de objetos innecesarios que Vanessa había acumulado, fruto de una adicción a las compras . Marquez aceptó hacer un tratamiento, pero al poco tiempo lo abandonó, alegando que “no le daba resultado”. Esa intervención fue tan solo la punta del ovillo. Al hablar con ella en profundidad, sus amigos le aconsejaron que viera a profesionales y así fue cómo la actriz fue diagnosticada con bipolaridad, trastorno obsesivo-compulsivo, anorexia nerviosa y agorafobia.

Los múltiples intentos de su círculo íntimo por convencerla a tratarse no fueron exitosos. Vanessa ya se encontraba sumida en una depresión aguda y sus padecimientos se retroalimentaban. Debido a su agorafobia, no salía nunca de su casa y además tenía fuertes dolores crónicos por la fibromialgia con la que también debía lidiar diariamente. Su vida se había convertido en un verdadero infierno del que no podía salir porque no contaba con las herramientas necesarias. Su último trabajo en Hollywood fue en el film televisivo Fire & Ice, en 2001. Al terminar el rodaje, volvió a encerrarse en su casa, donde permaneció años luchando sus batallas.

Una muerte confusa y un pedido de justicia

El 30 de agosto de 2018, Marquez se encontraba en su casa cuando la policía de South Pasadena recibió un llamado en el que se comunicaba que la mujer estaba atravesando una situación que preocupaba a los vecinos . La información fue un tanto vaga y, cuando los oficiales llegaron al lugar, no podían determinar qué era lo que le sucedía a Vanessa. Según se pudo ver en un video que se dio a conocer tiempo después, la actriz estaba acostada en la cama, en muy mal estado de salud y rodeada de cosas que seguía acumulando.

Cuando la policía le preguntó por qué se habían escuchado movimientos raros en la casa, la mujer respondió que había tenido un ataque. De inmediato se llamó a un especialista en salud mental, que recomendó que Marquez fuera internada. En ese momento, la actriz reaccionó con bronca ante ese escenario y sacó un arma, con la que apuntó a los oficiales.

Tras múltiples pedidos de la policía de que baje el arma, Vanessa gritó “Mátenme”. Al sentirse amenazados, los oficiales le dispararon 12 veces . Después de hacerlo, detectarían que el arma que blandía la mujer era una réplica, no una verdadera.

Marquez fue trasladada a un hospital, en el que falleció a los pocos minutos. Si bien en ese momento los fiscales del condado de Los Ángeles no accionaron contra los oficiales Gilberto Carrillo y Christopher Pérez, en 2019, la madre de la actriz realizó una denuncia contra la ciudad de Pasadena por diversos cargos, entre ellos, homicidio involuntario, negligencia y agresión. Eventualmente, se llegó a un acuerdo y la mujer fue recompensada con 450 mil dólares por el episodio que terminó en la muerte de su hija.

Los oficiales siguieron sosteniendo su versión: temieron por sus vidas y Marquez estaba en un estado “irracional” y peligroso. En el confuso hecho, registrado en cámara, la actriz se hallaba en su habitación, sin fuerzas para moverse. Vanessa murió a los 49 años sin nunca haber podido dejar esa casa, a la que veía como su refugio ante los traumas del pasado, y sus diversas problemáticas de salud mental que no pudo tratar a tiempo. Un final desolador para una mujer que buscaba brillar.