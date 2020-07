La actriz Thandie Newton revela su historia de abusos y sanación

Thandie Newton reveló sus traumáticas experiencias en la industria del cine Fuente: Reuters

Mucho tiempo antes de que las denuncias contra Harvey Weinstein terminaran con el infame productor condenado y encarcelado , y mucho tiempo antes de que sus crímenes encendieran la mecha de iniciativas como #metoo y Time'sUp en Hollywood, la actriz británica Thandie Newton ya hablaba sin tapujos sobre su historia de abuso en la industria del cine y las terribles consecuencias que esa experiencia tuvo en su vida personal y profesional.

Tuvieron que pasar casi tres décadas para que el "romance" del que hablaba la prensa del momento se convirtiera públicamente en una historia de acoso y abuso sexual perpetrado por el director John Duigan contra Newton quien, cuando pudo, empezó a hablar de lo que había vivido cuando tenía 16 años en su primera película dirigida por Duigan, cuando éste tenía 39.

De aquél abuso y sus efectos colaterales en su vida y su carrera, de sus encontronazos con la industria de Hollywood, el racismo y Tom Cruise habla la actriz de Westworld en una entrevista publicada hoy en Vulture. De la serie por la que ganó un premio Emmy a la mejor actriz de reparto y podría conseguirle una nueva nominación este año Newton habla con una candidez notable y lejos de los discursos ensayados y convenientes destaca sus reparos con Maeve, su personaje en la ficción de HBO. "En la primera temporada ella era una intrépida, dominante, directa. Creo que Maeve es una metáfora de los desposeídos en el mundo y se convirtió en una especie de líder pero no tuvo la oportunidad de liderar y no sé si debería hacerlo. Sé que ella no quiere hacerlo", explica la actriz.

En el extenso reportaje firmado por E. Alex Jung Newton cuenta sobre haber padecido anorexia, sus dificultades para lidiar con las demandas de la industria del cine y porqué decidió renunciar a la película Los Ángeles de Charlie cuando el director del film (McG) le propuso una escena en la que su ropa sería tan ajustada que su cola iba a parecer como las marcas de pintura en la autopista, y la productora Amy Pascal le pidió que fuera más escandalosa en su interpretación para remarcar su raza. Un tema con el que tuvo más de un conflicto a partir de sus papeles en películas como Jefferson en París , Beloved: Amada hija y Vidas cruzadas , la criticada ganadora del Oscar dirigida por Paul Haggis.

"Tengo mi pequeño cuaderno negro que será publicado cuando esté en mi lecho de muerte", dice la actriz al recordar las desagradables experiencias que tuvo cuando todavía era una adolescente y un director al que no nombra la grabó interpretando una escena de contenido sexual en un casting que años después seguía mostrándole a sus conocidos.

Con una carrera de casi 30 años, está claro que ese cuaderno negro de Newton podría poner de cabeza a toda la industria del cine pero, por ahora, la actriz, con una honestidad pocas veces vista prefiere contar anécdotas que refuerzan lo que viene diciendo hace años, aunque solo ahora le presten atención. Así, en el reportaje relata sus experiencias en el set de Misión: Imposible 2 con Tom Cruise y el director John Woo .

"Tenía miedo de Tom. Era una persona muy dominante. Intenta con todas sus fuerzas ser una buena persona. Pero siempre está bajo presión, se hace cargo de todo y creo que siente que él puede hacer todo lo mejor que puede hacerse", recuerda la actriz que, luego de describir una escena difícil y frustrante de filmar, también cuenta sobre cómo fue que consiguió ese papel.

"Lo cierto es que no se comportó horrible. Creo que estaba muy estresado. Fue un tiempo surrealista, extraordinario. ¿Y sabés quién me consiguió ese papel? Nicole Kidman. Nunca lo confirmé con ella pero estoy segura de eso. Cuando tu marido te pregunta por la persona que va a interpretar a su amante por los próximos seis meses me parece que es lindo que puedan elegir juntos. Nicole fue una gran representante para mí".