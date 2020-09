La amistad entre Emilia Clarke y Matt Smith desata pasiones

Buena onda. Emilia Clarke y Matt Smith, en los premios Bafta, en 2016 Crédito: GROSBY GROUP

A veces los deseos de ver a dos actores unidos son más fuertes que la realidad. Verdad o fruto del afán de los admiradores de dos de las series de más éxito de los últimos años, Game of Thrones y The Crown, lo cierto que unas simples fotografías de dos de sus protagonistas, Emilia Clarke y Matt Smith, paseando juntos por Londres, han desatado los rumoresy los deseos de sus fans por convertirlos en pareja.

Clarke, que interpretó a Daenerys Targaryen en Game of Thrones, y Smith, que encarna al duque de Edimburgo en The Crown, sería la pareja soñada para tantos amantes de las series que los han elevado a la fama. Sin embargo, los actores se conocieron en la película Terminator: Génesis, hace seis años y, a pesar de su comentado encuentro en el lujoso restaurante Bob Bob Ricard, en el Soho londinense, de momento siguen siendo simplemente amigos. Lo que es cierto es que ambos, según las imágenes, derrochan simpatía y complicidad cuando están juntos, ingredientes que han bastado para que los usuarios de las redes sociales hayan estallado en comentarios del tipo: "Si realmente están juntos, yo me muero".

De momento, la vida sentimental de ambos parece que vive en período de tranquilidad y que su cita no va más allá de la de dos viejos amigos que se reencuentran para hablar de su vida. Emilia Clarke confirmó el pasado marzo que estaba soltera. "Las citas en esta industria son interesantes. Tengo muchas anécdotas divertidas, salí con actores, pero ahora no", reconoció la actriz a The Sunday Times. Antes de Smith, a Clarke también se le ha relacionado con los actores Jared Leto y Seth MacFarlane y con el director Charlie McDowell, con quien salía hasta el año pasado. "No diría que he renunciado [a las relaciones] por completo, pero creo que las relaciones exitosas con actores son pocas y distantes entre sí, y hay que tener mucha confianza el uno en el otro", dijo la actriz en la misma entrevista con The Sunday Times.

las fotos de una salida de Emilia Clarke con Matt Smith desataron los rumores de romance y sus fans se entusiasmaron con la idea de esta pareja Crédito: GROSBY GROUP

Aunque siempre ha intentado mantener su vida privada en un segundo plano, la protagonista de Last Christmas se sinceró hace unos años para Harper's Bazaar, donde admitió que no cree en las almas gemelas. "Te encantaría creer que solo hay una persona indicada para ti, pero yo creo que eso cambia con el tiempo y a medida que envejeces", dijo en 2017. "Existe esa filosofía budista que dice que solo puedes entenderte realmente a ti mismo a través de tus interacciones con otras personas", añadió sin cerrar la puerta a que cuando llegara su "persona adecuada" el amor podría funcionar.

A Matt Smith, por su parte, tampoco es la primera vez que se le relaciona con una mujer con la que mantiene una estrecha amistad. Le ocurrió a finales del año pasado precisamente con su compañera en The Crown, Claire Foy, con quien se le había visto acompañado durante una cena y paseando por las calles de Londres, donde ambos compartían protagonismo en una obra de teatro. Una supuesta relación que surgía solo unos meses después de la separación del actor con la que había sido su pareja durante los últimos cinco años, la también intérprete Lily James. Smith y James, que comenzaron a salir en 2014, después de protagonizar la película Orgullo y prejuicio y zombies, siempre mantuvieron su romance en un discreto segundo plano, dejándose ver en público en contadas ocasiones, como en la Gala del Met de 2017 o en el desfile de Burberry de Londres en 2018. Los rumores de separación entre el actor de The Crown y la protagonista de Cenicienta surgieron a mediados del año pasado, aunque el pasado mes de mayo algunos medios británicos y estadounidenses hablaban de una posible reconciliación. "Es lo que todos sus amigos esperaban que sucediera porque se hacen muy felices el uno al otro", aseguraba entonces una fuente cercana a la pareja al diario The Sun sobre esa posible reconciliación que nunca se confirmó.

