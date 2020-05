La anécdota de Carlos Rottemberg sobre Daniel Tinayre que hizo llorar a Juana Viale

17 de mayo de 2020 • 01:14

Carlos Rottemberg es una de las personas más cercanas a Mirtha Legrand , un hombre que ha acompañado a la diva durante algunos de los momentos más felices y más difíciles de su vida. Este sábado a la noche, sentado en la mesa de La noche de Mirtha , el empresario teatral contó una anécdota sobre su vínculo con Daniel Tinayre que logró emocionar hasta las lágrimas a Juana Viale .

El productor explicó que la razón por la cual rompió la cuarentena para acompañar a la reina de los almuerzos el día de la muerte de Goldy es una promesa que le hizo a Tinayre en su lecho de muerte. "Tu abuelo fue el que inició mi vínculo con toda tu familia", le dijo a Juanita.

"El primero de mayo, el día que murió Goldy , yo había salido de casa para ir al chino pero terminé volviendo a la medianoche. Estaba cruzando la calle cuando me sonó el celular, era tu abuela que me contaba la triste noticia y me pedía que vaya a su casa. Yo venía cumpliendo muy bien la cuarentena, pero decidí ir igual", comenzó relatando. "En el camino pensaba en que estaba violando las normas, sobre todo por la edad de Mirtha, pero no podía no ir".

En este momento, el empresario decidió hacer pública una anécdota del día en que falleció Daniel Tinayre, que solo sabían Mirtha y su hija Marcela. "Tu abuelo falleció el 23 de octubre de 1994, un domingo. El 22, que era sábado, yo estaba literalmente en la cama de él, sentado ahí con mi exmujer y tu abuela, acompañándolo en esa enfermedad que tenía, hepatitis B. En un momento mi señora se fue porque nuestro hijo era chico, y yo me quedé con ellos toda la noche".

"Tu abuela pidió pizza para comer, y me acuerdo que Daniel se reía mientras yo le contaba algunas anécdotas de una obra de teatro que habíamos estrenado esa semana", siguió contando. "En un momento él se descompone y salimos todos para el sanatorio. Una ambulancia lo trasladaba a tu abuelo mientras yo iba atrás en el auto con Mirtha. Cuando llegamos lo internaron en terapia intensiva... me cuesta contarlo", expresó el empresario.

"En un momento de la madrugada, adentro de la terapia, estábamos tu abuela y yo con él cuando de repente la miró a Mirtha y le dijo: 'Chiquita, el lunes hacé el programa'. Después me miró a mí y me dijo: 'Cuidala'", expresó mientras el resto de los invitados lo escuchaban atentamente.

En ese momento, Juanita no pudo contener la emoción ante la anécdota y las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas. Entonces, Rottemberg recordó los tiempos en los que fue productor del ciclo que conduce Mirtha, y le dijo: "Los 16 años que manejé este programa sin tu abuelo, fueron mi manera de acompañarla profesionalmente, pero en lo personal sigo a su lado hasta hoy".

"Esta historia seguramente responda lo que muchos me preguntan, de por qué fui a la casa de Mirtha en plena cuarentena. Fui porque está dentro de lo que mi amigo Daniel Tinayre me pidió, que la cuide. Y acá estoy, siempre acompañándola", agregó explicando que lo que más le costó el día que falleció Goldy fue mantener la distancia física con la conductora.