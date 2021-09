La angustia de Mercedes Ninci por sus problemas económicos: “No tengo plata ni para cargar la SUBE”

Mercedes Ninci fue una de las invitadas de este domingo de Debo Decir (América), el ciclo que conduce Luis Novaresio en América TV. En medio de una charla en la que surgió la temática sobre la delicada situación económica que atraviesa el país, la periodista habló del mal momento que estaba atravesando. Entre lágrimas y notablemente afectada, confesó que no tiene plata “ni para cargar la SUBE”.

Ninci, quien en julio pasado tuvo varios episodios de fuertes dolores de cabeza por los que quedó internada en cuidados intensivos para ser evaluada, fue consultada por Novaresio sobre su salud. Entonces, ella contó que se encontraba mucho mejor, aunque tenía que seguir realizándose algunos análisis y recién entonces recibiría el alta. “Ahora estoy trabajando solo en la radio, haciendo unas colaboraciones periodísticas y nada más. Estoy tranquila. Creo que el estrés contribuyó”, contó. Para luego agregar, y ante la sorpresa de los presentes: “ No tengo plata ni para cargar la SUBE, pero bueno... ”.

El conductor indagó un poco más “¿Es verdad?” y ella contestó con lágrimas en los ojos: “Sí, a veces me pasa. Por eso entiendo a la gente que tanto sufre. Soy la típica clase media que nunca nos alcanza”.

Y sumó: “Nunca alcanza. Yo tengo cuatro hijos. La más grande va a una universidad privada porque estudia cine, los chicos van a la escuela pública, pero no alcanza. No lloro por mí, si yo tengo trabajos buenos y no me alcanza, pensá en el que vive en la villa, que no tiene laburo o no tiene un lugar para arreglarse y buscar laburo”.

No conforme con ese descargo, la periodista concluyó: “Los políticos no recorren. Si a uno que trabaja no le alcanza, imaginate la gente humilde, que tiene que hacer dos horas de ida y dos horas de vuelta. A mí me pone mal el país porque lo veo todos los días, no me lo contaron ”.

Más tarde, Ninci retomó el tema en el ciclo que conduce Karina Mazzocco, A la tarde: “No tendría que ser noticia que yo no tenga plata para cargar la SUBE porque, en realidad, a la mayoría de la gente, a los asalariados, con la inflación que hay no les alcanza. Creo que no tendríamos que discutir si a mí me alcanza, porque de última le pido a mi hermano, a mi mamá o a mi papá. El problema es que siete de cada diez chicos no tiene para comer en la Argentina. Eso es gravísimo, porque no tienen un futuro de nada”.

Y sumó: “ No me quiero comparar con la gente que realmente tiene hambre. Lo que pasa es que somos parte de una clase media que no nos alcanza, nada más. Pero no me quiero victimizar porque hay gente que en este país la está pasando muy mal . Acá hay otro problema de fondo que es el tema de la inflación, la mala política económica de [Mauricio] Macri, la pandemia y la mala política de Alberto [Fernández], y de las últimas décadas”.

Los problemas de salud de Ninci

Mercedes Ninci empezó con un fuerte dolor de cabeza, por el que se desvaneció durante la emisión de Lo de Mariana, en julio pasado. Fue internada, le hicieron algunos estudios y al día siguiente le dieron el alta y regresó a su casa. Sin embargo, a los pocos días volvió a tener un episodio similar y fue internada de urgencia en la terapia intensiva del Sanatorio Fleni, donde finalmente dieron con un diagnóstico.

En diálogo con LA NACION, la periodista contaba: “Me dijeron que tengo síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, una cefalea por hipotensión endocraneana por punción lumbar. Lo tuve que escribir porque me es difícil explicarlo. Estuve acostada, en posición de 90 grados para ver si puedo recuperar líquido del cerebro que aparentemente perdí cuando me hicieron la punción lumbar en La Trinidad. Me hicieron esa punción para saber si había perdido sangre el cerebro”, detalló la periodista.

Además reveló que pensó que estaba sufriendo un ACV (Accidente Cerebro Vascular), porque sintió un fuertísimo dolor de cabeza, de la nada. Pero que el médico enseguida entendió qué estaba pasando.

Sobre cómo sigue su salud, Ninci contó a Mazzocco que está esperando un estudio para recibir el alta. “Ahora no puedo subir a un avión todavía, hay que cosas que no puedo hacer, pero la mayoría sí. Inclusive, la médica me dijo que ya puedo trabajar en la tele, pero me dijo que no me estrese”, detalló.