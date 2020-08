La angustia de Fanny Mandelbaum en cuarentena: "Me siento un vegetal"

La periodista habló de lo mucho que le cuesta estar confinada Fuente: Archivo

4 de agosto de 2020

Fanny Mandelbaum habló de cómo está viviendo estos meses de cuarentena. En diálogo con el ciclo Jubilados TV, de A24, la conductora, que hace dos meses sufrió un accidente doméstico, aseguró que se siente un ser inanimado. "Necesito estar en contacto con la gente y sentirme útil, no soy una cosa. Hace cuatro meses que me siento un vegetal", lanzó.

Como parte del grupo de riesgo, la periodista se mantiene en su hogar desde el pasado 20 de marzo y al parecer no estaría pasándola del todo bien. "A pesar de que sigo teniendo mi programa de radio, que estoy conectada, que tengo 20 grupos de WhatsApp y aprendí lo que era Netflix, no es lo mismo que estar conectada con tus seres queridos", agregó.

Además contó que recibió algunas visitas en la puerta, pero que extraña el contacto físico. "Vinieron mi hija y mi nieta, hasta la puerta, pero les di un abrazo muy fuerte. Lo necesitaba, necesitaba ese contacto. Hace un mes me fracturé la cadera y por eso permitieron que mi empleada, que hace 15 años está conmigo, venga a estar en casa para ayudarme. Repito: no estoy sola. Tengo amigas de vecinas y nos conectamos por el palier, hago vida social", explicó y dejó claro que no es que no le busca la vuelta a los tiempos de aislamiento.

En medio de la nota hizo un análisis sobre la edad que es conocida como de riesgo. "Es absurdo hablar de los 60 años como la edad de riesgo, cuando hay mujeres y hombres de esa edad que se encuentran en la plenitud. La longevidad cambió, no es más 60, 65 y si llegás a 70 te aplaudo: ahora una persona de 90 es una persona lúcida, que sigue trabajando. Hay varios ejemplos. No es una franja etaria que es peligrosa", opinó.

Y enfatizó: "Peligroso es aquel que tiene muchas enfermedades previas. El que tiene sobrepeso, que tuvo cáncer, el que tiene diabetes, enfermedades cardíacas y demás. Estamos las otras personas, las que nunca fumamos, que no tenemos enfermedades preexistentes, que hemos hecho una vida activa hasta hace cuatro meses, y que además somos conscientes de que cuidarnos es cuidar a nuestros seres queridos y a los que nos rodean. No podemos estar encerrados".

Sobre los días después de su operación y los cuidados comentó: "Yo recién salí hace dos días después de mi operación, fui al supermercado. Veo a las chicas, que están ocho horas sentadas ahí, con un pedazo de plástico en la cara puesto. Díganme si el riesgo que corro yo no es el mismo que corren ellas. Hay que enseñarle a la gente a cuidarse, algo que se tiene que hacer bien".