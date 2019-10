La angustia de Julieta Prandi: "No sé dónde van a dormir mis hijos"

La actriz denunció a suexmarido por violencia familiar Crédito: Gerardo Viercovich

En diálogo con Pamela a la tarde, el ciclo de América que conduce Pamela David, Julieta Prandi se refirió a la angustia que experimenta en la actualidad, tras la denuncia que realizó por violencia familiar en contra de su exmarido, Claudio Contardi.

"Acabo de llegar a mi casa, vengo del juzgado. Tenía una audiencia hoy pedida por el juez y él (en referencia a su exmarido, Claudio Contardi) no se presentó", comenzó a relatar la actriz, a través de un audio que envió por WhatsApp.

En cuanto a la denuncia por violencia familiar, Prandi aseguró: "La semana pasada tuve que meter una denuncia por violencia familiar y había una perimetral y una suspensión de pernoctada en la casa del padre, que en realidad es mi casa; donde él vive, quiero decir".

Sin querer dar demasiados detalles, la actriz que hará temporada de verano en Carlos Paz junto a Paula Chaves y Pedro Alfonso agregó: "Hoy mi abogada va a escribir un informe, donde voy a contar todo lo que viví y están viviendo mis hijos, y eso lo van a poder leer todos".

A su vez, Prandi manifestó su preocupación por no saber si Contardi le va a devolver a sus hijos esta noche. "Hoy estoy preocupada porque no sé dónde van a dormir mis hijos, y si el padre me los va a devolver, porque la medida era hasta hoy, dentro del marco de la audiencia. Él no se presentó y venció ese plazo. Hoy por régimen le tocaría tenerlos a él y no sé si me los va a devolver a la noche", cerró Julieta Prandi muy angustiada.