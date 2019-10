Julieta Prandi denunció a su exmarido por violencia familiar

La abogada de Julieta Prandi, Karina Barrio, confirmó la noticia y luego la actriz habló de la denuncia en Pamela a la tarde Crédito: Twitter

Un nuevo capítulo se suma al escandaloso divorcio entre Julieta Prandi y Claudio Contardi. La semana pasada, y tras varios hechos que vivieron sus hijos en el domicilio de su padre, la modelo radicó una denuncia por violencia familiar contra su ex en el juzgado de San Isidro.

Este mediodía, y a pedido de Prandi, su abogada Karina Barrio habló con Intrusos y confirmó la medida iniciada. "El miércoles pasado Julieta se presentó en la comisaría e hizo la denuncia correspondiente y el jueves ingresó este expediente por violencia familiar", relató la letrada.

"Fueron muchos hechos los que vivió Prandi, pero lo que más la angustió fue la situación que vivieron los chicos dentro de la casa paterna. Eso fue lo que la llevó a empezar a contar un poco todo lo que venía viviendo y por lo cual toma la decisión de iniciar la demanda de divorcio en noviembre del año pasado", continuó Barrio.

Al parecer, lo que motivó a la actriz a hacer la denuncia pertinente fue un hecho puntual. Su exmarido habría llevado a vivir a su domicilio a una señorita que hacía pasar por la niñera pero que, en realidad, era su nueva pareja. "En su momento, cuando Juli llamaba a los chicos, el señor Contardi le decía que estaban con Cinthia, la niñera. Pero no era la niñera en realidad, eso era lo que los chiquitos tenían que decir. Está comprobado que es su pareja. Eso fue lo que más preocupó a mi cliente, porque son menores de ocho y cuatro años", aseguró la abogada quien destacó que, desde un principio, la modelo quería un divorcio tranquilo.

Si bien Prandi está haciendo lo imposible por proteger a sus hijos y que éstos no pierdan la figura paterna, las declaraciones de su hijo Mateo ("el nene está hablando, angustiado por la situación que vive cada vez que va a casa del papá, en Martinez") fueron las que motivaron a la actriz a hacer esta denuncia por violencia familiar. "Cuando hablamos de violencia de género es hacia la mujer. Violencia familiar es cuando ya hay todo un grupo teniendo consecuencias por un hecho. Las mentiras, las formas de hablarle a ella delante de los niños, eso es violencia", explicó la profesional. Y enseguida agregó que su cliente y sus hijos también son víctimas de violencia económica, ya que "Contardi no se hace cargo de la cuota alimentaria pactada por la Justicia".

En cuanto a la audiencia de esta mañana, en la cual Contardi no se presentó, la abogada aclaró: "Pedimos una perimetral. El juez la otorgó hasta el día de hoy, que teníamos una audiencia a las 9 de la mañana, pero el señor Contardi no se hizo presente habiendo estado notificado... La audiencia de hoy era por el régimen de comunicación, lo que era antiguamente por visitas. Hay un régimen compartido pero está todo para resolverse, porque hay hechos que traen como consecuencia este expediente que iniciamos el jueves pasado", señaló al respecto.

La palabra de Julieta Prandi

Los dichos de Julieta Prandi no tardaron en llegar. "Acabo de llegar a mi casa, vengo del juzgado. Tenía una audiencia hoy pedida por el juez y él (en referencia a su exmarido) no se presentó", comenzó a relatar en Pamela a la tarde, a través de un audio que envió por WhatsApp.

En cuanto a la denuncia por violencia familiar, la actriz aseguró: "La semana pasada tuve que meter una denuncia por violencia familiar y había una perimetral y una suspensión de pernoctada en la casa del padre, que en realidad es mi casa; donde él vive, quiero decir".

Sin querer dar demasiados detalles, la actriz que hará temporada en Carlos Paz junto a Paula Chaves y Pedro Alfonso agregó: "Hoy mi abogada va a escribir un informe, donde voy a contar todo lo que viví y están viviendo mis hijos, y eso lo van a poder leer todos".

A su vez, Prandi manifestó su preocupación por no saber si Contardi le va a devolver a sus hijos esta noche. "Hoy estoy preocupada porque no sé dónde van a dormir mis hijos, y si el padre me los va a devolver, porque la medida era hasta hoy, dentro del marco de la audiencia. Él no se presentó y venció ese plazo. Hoy por régimen le tocaría tenerlos a él y no sé si me los va a devolver a la noche", remató angustiada.