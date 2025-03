Grey’s Anatomy: ¿qué fue de la vida de sus principales protagonistas?

21 temporadas y 440 capítulos después, Grey´s Anatomy continúa siendo una de las series más longevas de la pantalla chica , una que ha conseguido atrapar al espectador durante dos décadas. El drama ya es un fenómeno cultural que ha trascendido generaciones y que, gracias al streaming, también convence a los seguidores más jóvenes que ni siquiera habían nacido en 2005, año en el que se emitió el primero de los episodios.

Este mes, se cumplieron 20 años desde que el Seattle Grace —ahora conocido como Grey Sloan Memorial Hospital— abrió sus puertas en la cadena estadounidense ABC . El universo creado por Shonda Rhimes nada tiene que ver con sus inicios: la trama continúa siendo la propia de un centro sanitario, pero adaptada a los nuevos tiempos y con nuevos personajes tras la salida de los protagonistas que iniciaron este proyecto.

Son decenas los actores convertidos en médico que han conquistado al público; otros, en cambio, pasaron sin pena ni gloria y desaparecieron tan pronto como su personaje dejó de tener relevancia en la trama. Si algo sabían sus fans, es que no había que encariñarse de ninguno de ellos porque en cualquier momento un suceso imprevisto ocurría en sus vidas: incendios, atentados, accidentes de avión... En estas 21 temporadas ha ocurrido de todo, provocando muchas veces las lágrimas de aquellos que se encontraban al otro lado de la pantalla. Pero, ¿qué ha sido de los principales protagonistas que pasaron por la serie?

Ellen Pompeo, como Meredith Grey

Su trayectoria en el mundo de la interpretación se resume a su papel como Meredith Grey. Si bien ha estado implicada en más proyectos, siempre será conocida -le guste o no- por dar vida a la médica protagonista de Grey´s Anatomy.

Tenía 35 años cuando aceptó el papel que cambió su vida y al que continúa muy ligada dos décadas después . Ya no forma parte del elenco fijo, debido a que prefirió abandonar la serie, pero de vez en cuando vuelve. Además, es productora de la ficción, lo que le da el poder suficiente pare decidir cuándo volver y con qué trama hacerlo. Su relación de idas y venidas con Derek Shepherd (interpretado por Patrick Dempsey), que llegaba a rozar la toxicidad en ciertos momentos, fue uno de los argumentos principales durante las primeras temporadas, pero la relación entre los dos protagonistas fuera de cámara no siempre fue como uno espera cuando los ve actuar juntos.

En 2018, Pompeo reveló en una entrevista a The Hollywood Reporter que durante años había estado cobrando menos que Dempsey y que los responsables habían utilizado al actor como argumento para negarle una subida salarial. Pero todo había cambiado en 2015, cuando el intérprete abandonó la producción. “Para mí, que Patrick se fuera fue un momento decisivo. Siempre lo podían utilizar como palanca contra mí. ‘No te necesitamos, lo tenemos a él’. Y lo hicieron durante años. No sé si eso también se lo hicieron a él porque nunca discutimos nuestros acuerdos. Hubo muchas veces en las que le hablé para unirnos y negociar, pero nunca estuvo interesado en eso”, explicó en la citada publicación. En cifras, Pompeo ha llegado a cobrar 20 millones de dólares anuales. Como afirmó años después, prefirió ganar dinero antes que “perseguir personajes más creativos” .

Ahora que la actriz ha dejado de lado su papel como Meredith Grey, se ha embarcado en otros proyectos. El pasado 19 de marzo se estrenó Good American Family, una miniserie de ocho capítulos en los que interpreta a Kristine Barnett, una madre que adopta a una niña con enanismo y por la que la familia acaba en los tribunales. Es el primero de los proyectos con los que pretende alejarse del papel al que ha estado -y sigue- dando vida durante años.

Patrick Dempsey, como Derek Shepherd

A pesar de ser uno de los protagonistas, decidió abandonar la producción por diferencias con la creadora de la serie. El trágico final del neurocirujano impactó a toda una generación que no esperaba que precisamente él dijese adiós a Grey’s Anatomy. Fue el actor quien se encargó de revelar que tomó la decisión por las largas jornadas de trabajo y el mal ambiente en el set de rodaje. Años después de su salida, el productor ejecutivo de la serie aseguró que el actor “aterrorizaba a los demás”: “Algunos de los miembros del elenco tenían síndrome de estrés postraumático por él. Tenía el poder y sabía que podía parar la producción cuando quisiera y asustar a la gente”. Otros compañeros que coincidieron con él, por el contrario, afirmaron que era muy atento con ellos. Su marcha dejó una herida que parecía incurable para muchos seguidores, pero Dempsey demostró saber adaptarse a otras propuestas. Tras irse de la serie, ha participado en otras ocho producciones, siendo Ferrari (2023) una de las últimas y más exitosas de su carrera.

Y para alegría de los fanáticos de la serie, en 2021 tuvo un especial “regreso” a la vida de Meredith Grey, que de alguna manera también sirvió para curar viejas heridas del pasado.

El pasado 2023, la revista People le escogió como el hombre más sexi del mundo. “Me quedé completamente en shock y comencé a reírme sin parar, como si fuera una broma”, reveló. Su vida personal también ha sido objeto de titulares en la prensa del corazón. Está casado con la maquilladora y fundadora de una línea de cosméticos Jillian Fink, con quien tiene tres hijos. En 2015, el mismo año de su marcha de la serie y tras 16 años de matrimonio, le pidió el divorcio. Un año después, se reconciliaron y él se ha convertido en el mejor embajador de la firma de su esposa.

Katherine Heigl, como Izzie Stevens

El papel de Izzie Stevens catapultó a Katherine Heigl a la fama internacional como uno de los personajes más queridos de la producción . Gracias a sus dotes interpretativas y la sensibilidad a la hora de recrear escenas románticas y dramáticas, fue una de las actrices más deseadas de la década del 2000. A la vez que grababa Grey’s Anatomy, participó en otros proyectos, como 27 bodas o Ligeramente embarazada. Llegó a ganar un premio Emmy en 2007 por su personaje, imponiéndose a otras compañeras de elenco, y fue considerada como una de las mujeres mejor pagadas del cine con un salario superior a los 10 millones de dólares. Pero tal y como llegó la fama, esta se fue. Heigl fue una de las primeras en abandonar la serie creada por Shonda Rhimes, por decisión propia, para centrarse en su familia .

Otro de los motivos que la ayudaron a tomar la decisión fue que su personaje cada vez tenía tramas menos interesantes y su papel era cada vez menos relevante. Pese a que fue ella quien decidió marcharse, fue considerada después como una intérprete “complicada” a la hora de trabajar. “Estaba con un nivel demasiado alto de ansiedad. Para mí, todo es un poco borroso, y me tomó años aprender a lidiar con eso, dominarlo. Ni siquiera puedo decir que lo he dominado, pero sé cómo trabajar en eso”, reconoció en 2023 en Variety. Aunque oportunidades laborales no le faltaron, nada volvió a ser lo mismo para ella. Su último proyecto fue en 2023, con la serie El baile de las luciérnagas.

Sandra Oh, como Cristina Yang

El personaje de Cristina Yang, tan odiado como querido por su forma de ser, le valió a Sandra Oh un Globo de Oro en 2006 y convirtió la frase “eres mi persona” en el lema de toda una generación . A diferencia de otros compañeros de elenco, su salida fue la más pacífica de todas: simplemente quería encontrar nuevos caminos interpretativos. Desde su marcha en 2014, muchos han sido los seguidores que han pedido su regreso. Ante esta petición, ella se ha mostrado tajante. “Hay muchos proyectos y soy una persona diferente. Así que no. Pero estoy tremendamente agradecida de que continúen preguntándome porque eso significa que la gente todavía está interesada en ese personaje”, puntualizó la actriz canadiense en una entrevista para ET Canadá en 2020.

Ella es uno de los ejemplos de intérpretes de la serie que ha continuado con su carrera con éxito y sin etiquetas. Ha hecho cine, teatro y televisión, y protagonizó la aclamada serie Killing Eve, con la que volvió a recibir un Globo de Oro en 2019.

Justin Chambers, como Alex Karev

El personaje de Alex Karev (Justin Chambers) es el que tuvo una mayor y mejor evolución a lo largo de la serie . Pasó de ser odiado, tanto dentro como fuera del set, a ser uno de los más queridos. También fue de los pocos del elenco original que aguantó hasta la temporada 16 cuando, sin explicación alguna, dejó de aparecer. El pediatra no tuvo una despedida oficial, algo que dolió a sus seguidores. ¿El motivo? Decían que necesitaba probar suerte en otros proyectos, pero la realidad es que desde su marcha en 2020 tan solo ha tenido dos papeles puntuales y pequeños. La explicación que más fuerza ha tomado, y que no es la oficial, es que protagonizó fuertes tensiones con Rhimes y de ahí su marcha repentina. Pese a su salida forzada, participó en el reencuentro que se organizó en los premios Emmy de 2024.

T. R. Knight, como George O’Malley

Fue el primero de los protagonistas en abandonar Grey´s Anatomy, en la quinta temporada. Su salida no fue del todo polémica, pero su final fue uno de los más crueles y trágicos de la premiada serie. Al igual que su compañera Heigl, también denunció que cada vez tenía menos minutos en pantalla y sufrió ataques personales en el set. Fue el objetivo de los insultos de Isaiah Washington, que fue despedido de la serie por sus comentarios homófobos, y denunció la discriminación a la que había tenido que hacer frente durante las grabaciones. Pese a todo, volvió a reaparecer en un capítulo posterior y mantiene una buena relación con algunos de sus compañeros de rodaje, como Ellen Pompeo. Ha continuado dedicándose al mundo de la interpretación, aunque sin demasiado éxito, centrándose sobre todo en el teatro y los musicales de Broadway.

James Pickens Jr., como Richard Webber y Chandra Wilson, como Miranda Bailey

Los dos únicos personajes del elenco original que continúan en la serie son los interpretados por James Pickens Jr. y Chandra Wilson , que dan vida a los médicos más veteranos del Grey Sloan Memorial Hospital. En el caso del doctor Webber, la oportunidad con la que había estado soñando años le llegó a los 50 y cambió su vida para siempre. Ambos han participado en otras producciones, pero todas son menores o tienen vinculación directa con esta serie.

Chyler Leigh, como Lexie Grey

Su primera aparición fue en la tercera temporada, pero pronto pasó a ser uno de los personajes más queridos. Como hermana de Meredith Grey (Chyler Leigh) -quien no le trataba del todo bien por su vínculo familiar-, Lexie tuvo una de las tramas más importantes hasta su trágica y pactada muerte . No estaba previsto su final, pero su decisión de abandonar la serie precipitó un cambio de guion y acabó siendo una de las que subió en aquel avión que terminó con la vida de varios de los protagonistas. Reaparecería años más tarde en los capítulos especiales donde algunos de los ya fallecidos se reencuentran con Meredith Grey, quien está en coma, tras contagiarse de coronavirus. Desde su salida, ha participado en producciones como Supergirl, la más exitosa de todas.

Eric Dane, como Mark Sloan

El personaje de Mark Sloan no se entendía sin Lexie Grey, y la marcha de uno forzó la salida del otro. Pese a que Erik Dane afirmó que su objetivo era centrarse en otros proyectos -el argumento más repetido en todas las despedidas-, años después dijo que no fue una decisión propia: “No me fui, sino que creo que me dejaron ir”. A la vez que se estaba en el set de rodaje, el intérprete hizo frente a problemas con las drogas y el alcohol que lo llevaron a ingresar en una clínica para tratarse. Aunque este no fue el motivo del despido, asegura que “no ayudó”. También afirmó que se trataba de una cuestión de presupuesto y que la serie podía continuar aunque él ya no estuviese.

Por otro lado, fue uno de los actores escogidos para regresar momentáneamente en aquel reencuentro que hizo feliz a los seguidores. Son muchos los proyectos, con mayor o menos éxito, en los que ha participado, pero el más destacado últimamente es su papel en Euphoria.

Camilla Luddington, como Jo Wilson

Fue una de las últimas en incorporarse como nueva estudiante, pero ya se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles, tras la salida del resto de compañeros. El personaje de Jo Wilson (Camilla Luddington) mantuvo durante varias temporadas una relación con Alex Karev, llegando incluso a pasar por el altar . Pese a la salida forzada del actor, la trama de la doctora continuó con nuevas conexiones y relaciones. Al reducirse el presupuesto de la serie, su personaje ya no aparece en todos los episodios, pero no duda en “continuar esta aventura” hasta que llegue el momento de cerrar esta etapa. La actriz ha centrado todos sus esfuerzos en Grey’s Anatomy, rechazando otras propuestas que le han llegado.

Sara Ramírez, como Callie Torres y Jessica Capshaw, como Arizona Robbins

La pareja de la ficción formada por Callie Torres y Arizona Robbins se convirtió en una de las más queridas para el público , pero nada dura para siempre y menos en Grey’s Anatomy. Tras una década interpretando a Torres, Sara Ramírez abandonó la producción con un final feliz, ya que su personaje iniciaba una nueva vida en Nueva York. Ella, según dijo, quería centrarse en su vida personal. Tiempo después, anunció que se definía como una persona no binaria y que durante años tuvo miedo de que pudiese tener un impacto negativo en su carrera. Tiempo después, volvería a participar en una de las producciones más importantes de MAX como Che Diaz en And Just Like That... la continuación de Sex and the city.

Arizona Robbins se sumó al hospital en la sexta temporada, interpretada por Jessica Capshaw; se fue en la temporada 14 y regresó en la 20

Unas temporadas después, Jessi Capshaw también abandonó la ficción, pero no por voluntad propia. Al parecer, los guionistas afirmaron que su personaje ya no tenía más interés. “Durante 10 años he tenido el raro privilegio no solo de interpretar a Arizona Robbins, sino también de estar enamorada locamente de interpretarla... Me entristece verla marchar, pero me consuela la idea de que continuará viviendo en vuestra conciencia”, escribió en X cuando se despidió del personaje. Pese a su marcha, volvió puntualmente a dar vida a la cirujana.

Dónde ver Grey´s Anatomy

* De la primera temporada a la 20, se puede ver en Disney +

*La temporada 21 se puede ver por el canal Sony, los martes, a las 22.