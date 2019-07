La bizarra respuesta de Nico Furtado a una seguidora y vecina

La bizarra respuesta de Nico Furtada a una vecina Crédito: Nico Furtado Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de julio de 2019 • 10:53

Nicolás Furtado interpreta a Juan Pablo Borges alias "Diosito" en El Marginal 3, la serie de la TV Pública que estrenó este martes su tercera temporada y alcanzó los 13.5 puntos de rating, un hecho inédito en la historia de la saga carcelaria.

Nacido en Montevideo y radicado en Buenos Aires, con su carismático personaje tumbero se ganó el cariño de los fans que siguen la serie desde 2016. El primer capítulo de la tercera temporada generó muchas expectativas y muy buenos comentarios en las redes, donde los seguidores suelen dejarles mensajes de cariño a sus actores favoritos.

Fue el caso de Grace, una mujer que conoce personalmente a Furtado por trabajar en el lavadero de ropa donde el actor llevaba sus prendas. Ella le dejó un mensaje en Twitter diciéndole que estaba "feliz de la carrera que estás logrando", y el actor uruguayo no dejó pasar la oportunidad y le respondió que no se habían visto más porque "me compré lavarropas".

La respuesta de Furtado generó la ocurrencia de otro usuario, Hernán Rodríguez, también conocido ocasional del actor, pero esta vez por trabajar en otro rubro. "¿Te compraste un lavadero de autos, también? Jeje. Hace mucho que no te veo, querido amigo. Felicitaciones por el éxito. 200% merecido".

"Jaja, tenés razón Herni. La semana que viene te lo llevo, que lo tengo todo mugroso. Espero que estés muy bien, abrazos", prometió "Diosito".