Se filtró un audio de la cantante pidiéndole a sus fans que hagan campaña para que tanto ella como su hijo, Tyago Griaffo, sean convocados para la segunda temporada del ciclo de Telefe Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2021 • 11:16

Tras quedar eliminada en la primera semifinal del reality de eltrece, Cantando 2020, Gladys "La Bomba Tucumana" fue consultada en el programa Los ángeles de la mañana por una campaña que realizó para ingresar a MasterChef Celebrity II -el certamen gastronómico de Telefe-, mientras se encontraba participando del ciclo de LaFlia.

La cantante negó enfáticamente esa versión, y aseguró que se trató de una iniciativa de sus seguidores. "Yo no, no, me enteré que estaba en una lista. Nunca vi el programa, mis fans me vieron cocinar en los vivos y me dijeron que me estaban poniendo en una lista, pero yo no", aseguró la intérprete de "La pollera amarilla".

Sin embargo, luego de negarle ese rumor al conductor del programa de espectáculos, Ángel de Brito, en el ciclo radial Lanata sin filtro, el periodista Pampito Perelló Aciar puso al aire un audio que se filtró en el que efectivamente se escucha a la cantante pidiéndole a sus seguidores que hagan campaña para que tanto ella como su hijo, Tyago Griaffo, flamante integrante de la obra Sex, puedan ingresar a MasterChef Celebrity II. En ese momento, Gladys todavía seguía en carrera para ganar el concurso de canto.

Cantando 2020. El año de Tyago Griffo junto a Gladys La Bomba Tucumana - Fuente: eltrece 04:18

Video

"Hola, ¿cómo están, amores?", se la escucha decir a "La Bomba" en el audio dirigido al fandom. "Qué grata sorpresa ver que se han unido y que se han puesto Amor por Gladys la Bomba. Los quiero muchísimo, me hace bien su cariño. Vamos a seguir juntando gente para que se sumen y quiero pedirles a todos que pidan y arroben para que me inviten a MasterChef famosos. Arroben MasterChef, pidan por mí y por Santiago. Los quiero mucho", concluye Gladys en su mensaje. Consultada por LA NACION acerca de la campaña, Gladys no respondió hasta el momento.

La cantante, quien contrajo coronavirus en las últimas instancias del Cantando 2020, se repuso para cantar en la semifinal junto a su hijo y a Lissa Vera, lo cual muchos fans del programa interpretaron como competencia desleal, porque se trataba de un equipo de tres contra uno de dos. De todas formas, Cachete Sierra e Inbal Comedi les ganaron en el voto telefónico, como también sucedió en la segunda semifinal con Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, y eventualmente terminaron consagrándose campeones del certamen.

En cuanto a MasterChef Celebrity II, hasta el momento las figuras confirmadas son Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Andrea Rincón, Dani "La Chepi", y Cae.

Este lunes 18, a las 22.15, se emitirá la gran final de la primera temporada del programa más visto de la TV argentina, en el que Claudia Villafañe y Analía Franchín competirán por el título.

Conforme a los criterios de Más información