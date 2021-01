Claudia Villafañe y Analía Franchín competirán el lunes en la gran final Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de enero de 2021 • 01:51

Y llegó el momento. Tantas especulaciones, tantas acusaciones, tanto misterio, finalmente se conocieron los dos finalistas que el próximo lunes disputarán el título de mejor cocinero de MasterChef Celebrity.

La definición entre Claudia Villafañe, Analía Franchín y el Polaco tuvo menos épica de lo esperado, pero de todos modos suscitó más de una sorpresa. En principio que la panelista se convirtiera en la primera en recibir la buena noticia del jurado; no porque su desempeño durante el certamen no haya sido excelente, sino porque Villafañe estadísticamente alcanzó platos más logrados. A Analía, especialmente en las últimas jornadas se la vio nerviosa, desconcentrada y desdibujada, quedando siempre al limite de la eliminación. Por otro lado, si Leticia Siciliani no hubiera dado un volantazo y renunciado (con un "empujoncito" del jurado), hoy Franchín no estaría alzando los brazos.

La otra sorpresa de la noche llegó con la eliminación del Polaco, y las instancias que se dieron en torno a ella. Tal vez por cuestiones de edición, o simplemente porque pasó, se vio al jurado especialmente ensañado con él. En momentos en los que el participante más nervioso estaba, tanto Germán Martitegui como Damián Betular se dedicaron a meterle mayor presión, algo que no hicieron con Villafañe. Ni hablar de Dolli Irigoyen (invitada para esta última instancia de semifinal) que con su tono docente volvió a remarcarle errores, presentes y pasados.

De todos modos, el cantante se despidió con la frente bien alta: "Fue un programa espectacular, me sentí muy bien y muy cómodo. He estado en otros lugares y no me sentí tan cómodo, porque se meten en otras cosas de tu vida (¿Se habrá referido al Bailando?). De acá me llevo a un amigo, que es el Turco García, que lo quiero mucho y no lo conocía. Aprendí un montón, todas las cosas que aprendí de ustedes lo voy a implementar en casa, con mi familia".