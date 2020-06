La columnista se encuentra haciendo cuarentena en su casa

Josefina "La China" Ansa , columnista de El noticiero de la gente, es una de las periodistas de Telefe que confirmó que tiene coronavirus -al menos hay 16 contagiados en el canal de las pelotitas. A poco de anunciar la noticia en las redes sociales, aseguró a LA NACION que si bien al principio fue asintomática, en los últimos días, empezó a sentir reflujo y a estar más caída.

" Estoy un poco caída. Me siento medio floja de ánimo. Siento dolores de garganta y demás. Por momentos empeora, pero voy a estar mejor igual", dijo.

La columnista además contó que está haciendo el aislamiento sola en su casa. "No estoy viviendo con nadie. En su momento estaba con mi mamá, pero como ella tuvo algún síntoma, la llevé a la guardia, la hisoparon y a las 72 horas le dio negativo. Estuvo en un hotel del gobierno de la ciudad, en la calle Alsina. Yo seguí con mi vida normal", reveló.

Luego, le llegó el turno de hacerse el test a ella cuando empezaron a dar positivo compañeros del canal, con los que había estado en contacto. "Después algunos contactos estrechos en Telefe dieron positivo. Entonces el canal empezó a testear preventivamente porque hay bastantes casos -eso es de público conocimiento-. Y empezaron a haber personas que se sentían perfectas -porque estaban asintomáticas- pero eran positivo. Entre ellas, yo", sumó la periodista, quien aseguró que para ella fue "una gran sorpresa" su resultado.

El resultado del estudio lo conoció el sábado pasado. "Empecé cursando sin síntomas, pero desde antenoche empecé con un malestar. Me levanto a la madrugada porque los síntomas se agudizan, tengo una acidez estomacal y una picazón de garganta que me levanta. Tomo unas cosas que me dieron y va aflojando durante la mañana y me vuelvo a dormir. Cuando me sienta mejor voy a salir remoto desde casa en el noticiero", expresó. Además, dentro de los malestares que padece, contó que le duele la cabeza y tiene un poco de temperatura.

Telefe y los casos de Covid-19

Además del caso de la China" Ansa se suman los que surgieron de las grabaciones de El precio justo, donde tanto técnicos como productores e invitados y la misma conductora, Lizy Tagliani, dieron positivo al hisopado. Motivo por el cual las autoridades de Telefe decidieron que toda la programación se hiciera en modo remoto hasta tener los resultados de la mayoría de los empleados y decidir cuándo y cómo retomar los programas en estudio. Asimismo el ciclo de Tagliani fue reemplazado por la telenovela brasileña Avenida Brasil.