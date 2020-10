Crédito: Instagram

Una situación de angustia e impotencia vivió Eugenia "La China" Suárez en Chile, cuando fue asaltada en el shopping Parque Arauco. La actriz se encontraba con sus hijos Amancio, Rufina y Magnolia cuando descubrió que le faltaba la billetera con todos sus documentos.

Lo primero que hizo La China fue buscar ayuda y refugio en las redes, donde, con la voz entrecortada contó lo que sucedió: "Hola a todos, hola a todas. Me encantaría no estar haciendo este video, pero le quiero contar que nos acaban de robar en Santiago de Chile. No nos hicieron nada, estamos bien. Me robaron la billetera entera con todos los documentos, los carnets de la obra social, las tarjetas. Si alguien ha encontrado algún documento de mis hijos o mío, que por favor me contacte".

Además de mostrar fotos del lugar donde ocurrió el robo, Eugenia detalló el modus operandi de los ladrones intentando evitar que a otros les suceda lo mismo: "Estaba sola con mis tres hijos, evidentemente vieron ahí la posibilidad. Hay que ser muy mala persona para robarle a alguien con un bebé colgado en el pecho y dos hijas más. Una chica se metió en el ascensor con otro señor que la esperaba afuera, sin barbijo ni mascarilla. Entonces él le dijo: 'Hay mucha gente, tenés que bajar'. Ella me empujó y me distraje, no sé, me pareció muy raro. Entonces me fijé y me había robado la billetera. Grité, y a los minutos apareció la gente de seguridad. Si hubiera habido alguien, ahí los hubiesen agarrado".

La actriz subió a sus redes fotos del lugar del hecho. Crédito: Instagram

A lo largo de la secuencia de videos en sus historias de Instagram, La China les recomendó a sus seguidores estar "muy atentos. Estamos susceptibles todos, muy cuidadosos y paranoicos por este virus, intentando volver a la normalidad, y esta gente se está aprovechando de eso. Por suerte estamos bien. Fue un muy mal momento sobre todo para mis hijas, que son chicas y no pueden entender cómo alguien puede hacer algo así".

También aseguró que hará la denuncia y cuestionó los procedimientos para la obtención de las imágenes de las cámaras de seguridad: "Del Parque Arauco se comunicaron y me dicen que el tema las imágenes no lo pueden hacer hasta que la fiscalía no lo apruebe, o no sé qué. Mucho no entiendo, porque esta gente además de robar está protegida, si uno comparte las imágenes, ellos pueden denunciar. Genial. Haremos la denuncia y apenas tenga las imágenes, por supuesto que las voy a difundir para que no le pase a nadie más. Por lo menos con esta pareja". Enseguida, las cuentas de la actriz se llenaron de mensajes de apoyo, y también de testimonios similares.