La China Suárez mostró en Instagram cómo celebraron en familia el cumpleaños de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña cumplió años, y tanto él como la China Suárez, utilizaron sus redes sociales para compartir imágenes en este día tan especial. Mientras que el actor publicó un emotivo mensaje en su muro de Instagram, junto a una foto de la gran familia que componen, la actriz subió a sus historias algunos videos divertidos junto a su pareja y algunas imágenes de los tentempiés y tortas que encargó para celebrar este día.

"Un año en blanco y negro. Un año más de luces que de sombras. No es un año más. El cumpleaños sin año, el año que no fue y que nos robó casi todo. El año en donde nos sentimos tan chicos y no pudimos ser libres. El año que nos sacudió por completo y nos hizo llorar, el año que no tiene nombre", comenzó relatando en forma poética el chileno.

Benjamín también se animó a compartir la primera foto de la familia ensamblada que formaron junto a Eugenia. Sonriendo alrededor de la torta se puede ver a los hijos que tuvieron en común -Magnolia de dos años y Amancio de tres meses-, a los hijos que tuvo él con Pampita Ardohain -Bautista de 12, Beltrán de 8 y Benicio de 6- y a la niña que tuvo la China con Nicolás Cabré -Rufina de 7-. "Son 42 los que cumplí y espero que vuelvan los abrazos y la confianza, que vuelva el teatro lleno", agregó.

Benjamín Vicuña y la China Suárez posan junto a sus hijos, Magnolia y Amancio, los hijos de él, Bautista, Beltrán y Benicio, y la hija de ella, Ruuina Crédito: Instagram

"Quiero recordar este año como un año bisagra en mi vida, el año del nacimiento de mi hijo menor, amado Amancio, el año donde se detuvo el tiempo pero no el amor. Quiero ver los colegios llenos de niños y niñas. Quiero celebrar la vida una vez más, contra viento y marea. Quiero brindar por la resiliencia y la adaptación que nos hace grandes, quiero brindar por el amor que trasciende, quiero bailar con mis muertos, quiero terminar de entender algo más del misterio de la vida, quiero querer como la primera vez. Gracias vida por lo recorrido y por darme más, gracias por sentir el viento en la cara y llorar de emoción, gracias por la risa contagiosa de mi hijos, por el olor a pasto y por cada segundo que transitamos sin un rumbo claro. Y gracias por todo el amor que sin duda es la luz que ilumina cada rincón de la historia", culminó Benjamín.

Por su parte, la actriz usó las redes sociales para saludar a Vicuña y lo hizo con una selección de momentos que subió a las stories. Desde un video donde puede verse al actor corriendo e intentando subir a un carrito de golf en el que ella está hasta una foto donde pueden verse a los tórtolos junto a Magnolia, la hija en común que tienen, y Rufina, la hija de la actriz con Nicolás Cabré. Además, la China mostró parte del catering del festejo: canapés ("todo vegetariano", aclaró) y una selección de tortas premium, entre lo más destacado. No solo eso sino que el evento contó hasta con un souvenir especial: alcoholes en gel con una etiqueta con el sobrenombre del cumpleañero. También mostró cómo se las ingenió para que no se mezclaran los cubiertos, cada tenedor llevaba adherido un nombre.

Padre de 6, el chileno,quien este año recibió a Amancio, su segundo heredero fruto de su relación con la China, acaba de estrenar los 42 años. Luego de transitar la mayor parte de la pandemia en la Argentina, el actor cruzó los Andes para visitar a su familia transandina. Se trató de un corto viaje, pronto la pareja retomó su rutina en Buenos Aires donde tienen otra vez compromisos labores que los unen.

Después de compartir tira en Argentina, tierra de amor y venganza ahora no solo serán compañeros sino que tendrán una historia de amor en una nueva ficción. Según se supo, la pareja -que arrancó la relación después de protagonizar El hilo rojo, donde interpretaban dos personas que vive una historia extramatrimonial- volverá a ponerse en la piel de dos amantes.

