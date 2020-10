La China Suárez compartió un tierno video amamantando a su hijo Amancio

La China Suárez enterneció a sus seguidores con un video donde amamanta a su hijo Amancio

25 de octubre de 2020

María Eugenia "La China" Suárez compartió un tierno video donde amamanta a su hijo Amancio, fruto de su amor con Benjamín Vicuña. La actriz y modelo cautiva al público virtual con cada uno de los pequeños momentos que muestra junto al más pequeño de la familia, y ella misma se declara completamente "enamorada" de su bebé.

La actriz se grabó recostada con su hijo sobre su pecho y se mantuvo en completo silencio para que se escuchen los ruidos que hace el pequeño mientras se alimenta.

El clip fue publicado a través de Instagram Stories, y sobre las imágenes escribió: "Sus ruiditos al tomar la teta". Recordemos que, aunque en un principio la pareja del actor chileno prefirió no exponer el rostro de su bebé, con el correr de los meses sintió ganas de compartir este feliz momento de su vida con el público virtual que la sigue desde hace varios años.

Recientemente también mostró su figura a dos meses de parir y el posteo alcanzó los 474.000 likes en pocas horas. "Me pareció importante recalcarle a @edu_weis que no me adelgacen, achiquen, ni cambien el cuerpo", aclaró junto a un adelanto de una producción de fotos, donde posó con un outfit de dos piezas y la panza al descubierto.

Además del pequeño Amancio, la China también es madre de Rufina, de siete años, y de Magnolia, de dos. "Tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo y no veo qué está mal de compartir eso. Por supuesto que el puerperio es duro, pero mi actitud para con la vida y con todo es ser positiva", contó un mes atrás.