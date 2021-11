Pampita nunca fue una famosa que disfrutara exponiendo su vida privada al público. Si bien algunos detalles se filtraban, ella hizo todo lo posible siempre por cuidar su intimidad. Por eso fue toda una sorpresa cuando estrenó Siendo Pampita (Paramount +), un reality show en donde expone su lado más humano. Sus fans quedaron encantados con el estreno ya que, capítulo tras capítulo, la modelo deja ver los momentos más emotivos, tiernos y hasta ridículos de su vida.

Pampita y su marido Roberto García Moritán tienen una hija en común, Ana, que nació a finales de julio Gerardo Viercovich

El episodio más reciente dio mucho de qué hablar. Su marido, Roberto García Moritán, decidió sacudirse la vergüenza y darle un regalo de lo más inesperado: una canción compuesta (con algo de ayuda) y cantada por él .

“Voy a cometer una locura esta noche y voy a poner mi voz en movimiento. Mis amigos me dijeron ‘no lo hagas’, pero desde que te conocí, hago cosas que no estaban en mí porque hago cualquier cosa por vos, mi amor. Invento nuevas formas de decirlo…”, expresó el empresario gastronómico, micrófono en mano, tras abandonar la mesa que estaba compartiendo con Pampita en un lujoso restaurante.

Pampita Ardohain junto a su marido, Roberto García Moritán Instagram @PampitaOficial

En medio de una cena romántica y acompañado por una gran banda de músicos, le dedicó un tema a su esposa. Por amor a ella, él gritó goles de boca, se puso ortodoncia, realizó cursos de diseño e incluso dejó de dejar la ropa sucia tirada en el piso.

La bizarra canción que Roberto García Moritán le dedicó a Pampita y que derivó en una ola de memes

“Me convertí en cerrajero, plomero y herrero; vi ‘This is us’ y lloré; aprendí a hacer asados, puse inyecciones como un enfermero, di clases de matemáticas; me puse aparatos... busqué una panquequera, me hice baños de crema. Levanté mi ropa tirada y la dejé ordenada: la toalla en su perchero. Vi películas románticas. Escribí cartas de amor. Compartí el control remoto. Grité los goles de Boca. Hice cursos de diseño y decoración...hago cualquier cosa por vos mi amor...”

Pampita no podía más de la felicidad. Disfrutó cada segundo, cada verso y, antes de que su marido pudiese terminar, se paró para agradecerle con una sonrisa de oreja a oreja. “Me dan ganas de tirarme a abrazarlo”, expresó conmovida. Aunque la modelo celebró la ocurrencia de Moritán, las redes sociales hicieron eco del suceso en medio de una lluvia de memes.

Para gustos no hay nada escrito y quien tiene una opinión, la comparte, en especial si posee una cuenta de Twitter. Así es como la red del pajarito se llenó de personas debatiendo y, mientras muchos aplaudieron el romanticismo del candidato a legislador porteño, otros no tuvieron cosas buenas para decir.

Las burlas sobre la canción de Roberto García Moritán no se hicieron esperar twitter

Entre el mar de opiniones sobre la canción de Roberto García Moritán, también se vieron algunos memes twitter

Muchos consideraron que Pampita no supo cómo disimular su vergüenza twitter

Algunos usuarios apoyaron la decisión del candidato de dedicarle una balada a Pampita twitter

A Roberto García Moritán lo tildaron de romántico, de ridículo, de bizarro, de valiente y hasta de ser un niño que recién recordaba volverse adulto junto a Pampita. Pero las risas en torno al video no quedaron reservadas únicamente a las plataformas, en Los Ángeles de la Mañana (eltrece) también tuvieron mucho para decir.

Luego de transmitir el fragmento, Ángel de Brito comentó: “A mi me pasa como a Pampita, pero me dan ganas de tirarme... pero del balcón”. El incisivo dicho fue recibido entre risas y Yanina Latorre, en respuesta, sentenció: “¡Qué vergüenza ajena!”.

La reacción en redes a la canción de Roberto García Moritán twitter

Las reacciones al cómico video de Roberto García Moritán twitter