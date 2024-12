La China Suárez, Mauro Icardi y Pampita Ardohain coincidieron en un restaurante y luego en un boliche: “Esta vez pusieron seguridad”

La novela que tiene como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi, La China Suárez, Pampita Ardohain y L-Gante no tiene fin. En lugar de escaparle a las cámaras, anoche tres de los protagonistas de este enredo coincidieron en un restaurante y en una discoteca.

Fue Yanina Latorre la encargada de contar lo sucedido. “Mauro en Gardiner... ¿Tendremos noche larga?”, comenzó relatando a través de sus historias de Instagram. “ Icardi está en el cumple de un amigo, NL. La China reservó mesa para ir con una amiga. En Gardiner pusieron seguridad, no quieren el quilombo del jueves pasado. Esperan que no vaya Wanda ”, continuó, en referencia al escándalo que protagonizaron la actriz de Terapia alternativa y la conductora de Bake Off Famosos en ese mismo lugar.

La historia se puso más interesante cuando, en medio de la noche, también llegó Ardohain. “ Mamá ¡Poné los fideos! Llegó Pampita con el novio. Sentaditos en la mesa de al lado de Mauro ”, contó la panelista, que también publicó una foto de Icardi y alegó que “con el pelo rubio es más fácil encontrarlo”.

“Llegó La China a Gardiner, a dos mesas de Mauro”, siguió narrando minuto a minuto. “Pampita y Mauro no se saludaron, ¿Se conocen?”, se preguntó.

Como si fuera poco, tras coincidir en el reconocido restaurante de la costanera porteña, luego fueron todos a la misma discoteca. “Fueron todos a Tequila. Mauro, La China, Pampita y la mar en coche”, reveló Latorre esta mañana. “ Fue una noche tranquila, mucha seguridad, pero no fue Wanda. No hubo escándalo ”.

Pampita, quien quedó metida en este escándalo debido a sus enfrentamientos pasados con Suárez, disfrutó de la noche por su lado mientras el futbolista y la actriz compartían velada con amigos. “Pampita enamoradísima, bailaba descalza en los sillones del vip, feliz con su novio, toda la noche chapando. La China estuvo en la mesa de Mauro ”, reveló Latorre.

Wanda Nara y la "China" Suárez son el nuevo enfrentamiento mediático de la farándula argentina

Mientras tanto, Nara publicaba en su cuenta de Instagram fotos de una noche tranquila haciendo pulseras junto a una de sus hijas. “Después dicen que no son mediáticas. Existen otros lugares para salir, ¿no? Ame las historias de Wanda anoche mostrando que hacía manualidades. ¿L-Gante y ella? Raro. Peleados, ¿no?”, se preguntó antes de contar que había hecho el cantante. “ L-Gante salió con un amigo... Había una rubia. El amigo subió historias pero borraron todo ”.

Un día antes, Latorre contó una charla que tuvo con la conductora de Bake Off Famosos le explicaba sus intensiones con la China. “Wanda no logró arruinar a la China”, comenzó diciendo. “Filtró un chat de la China matando a Pampita. Le pregunté ‘¿para qué lo hiciste?’ Y me dijo: ‘Quiero que todos sepan que es una basura’. Acto seguido, la China y Pampita juntas”, agregó y dio a entender que lo que quiso hacer la mediática empresaria (Telefe) no funcionó, ya que las dos mujeres se mostraron sonriendo y a los abrazos en un evento.

La China Suárez y Pampita coincidieron esta semana en un evento

Ayer, la mediática también viralizó unos audios en donde Suárez hablaba sobre Pampita, los cuales fueron grabados en 2018 en medio del enfrentamiento entre ambas por Benjamín Vicuña. “Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está bien que está mal el odio, todo. Pero es la única persona por la que realmente siento odio”, decía la actriz. “ Me ha hecho sufrir mucho, y me mintió. Yo no me hago la buena, ni mucho menos... Pero tengo la consciencia tranquila. Es lo más malo que conocí ”.

También contaba que no quería que conozca a Magnolia, la niña que tuvo Suárez con Vicuña. “Ella no le conoce la cara todavía a Magnolia. Benja es demasiado bueno y naif, como que cree mucho en las personas, y yo no. Y Benja me dijo que Pampita le dijo que del colegio le pedían una foto de todos los hermanitos, y me pidió una de Magnolia para agregarla. Pero le dije que ni se le ocurra mandarla. ¿Mirá si a esta mina le va a importar? No es una mina buena que tiene buenos sentimientos. Quiere la foto y la va a ojear, porque a mí ella y su mamá me hicieron más macumbas que no sé qué”.

