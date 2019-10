Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de octubre de 2019 • 16:20

"Estoy por encontrarme con unas amigas americanas que vinieron al país", expresó la modelo María del Cerro para dejar con intriga a sus seguidores de Instagram. Minutos más tarde, Paula Chaves y la China Suárez aparecieron en las historias de Mery adelantando lo que sería "una noche de chicas".

Si bien eran apenas las siete de la tarde cuando se reunieron, las flamantes mamás gozaron de presumir en redes sus horas entre amigas. Así, compartieron con sus seguidores momentos de risas y complicidad.

China Suárez, Mery del Cerro y Paula Chaves celebraron su amistan en un íntimo encuentro.

"Me hago pis y no me quiero levantar de la mesa porque no me quiero perder nada de la conversación. ¿Qué hago? ¿Puedo ir al baño y no hablan de nada hasta que no vuelva?", se le escuchó decir a la China en uno de los videos mientras enfoca a sus amigas en la mesa.

El reencuentro sin hijos y sin maridos dejó en evidencia la linda relación que con los años forjaron entre ellas. Las selfies no faltaron para coronar el cierre de la noche y así congelar una anécdota más . ¡Tres bombas!

Noche de chicas: China Suárez, Mery del Cerro y Paula Chaves celebraron su amistad. 00:29

Video