Daniela de Lucía dejó la casa de Gran Hermano al enterarse de la muerte de su papá

Esta mañana se vivió un triste momento en Gran Hermano: se anunció la muerte del papá de Daniela de Lucía y la participante recibió la noticia en la casa. Según informó la producción del show en un comunicado, la escritora y periodista tandilense fue contenida en todo momento y decidió dejar el juego para despedir a su padre y estar cerca de su familia.

“Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”, arranca el texto con el que Gran Hermano dio a conocer la situación y que fue compartido en las redes sociales del programa.

Sobre cómo procedió la producción ante la noticia, el comunicado aclara: “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”.

“Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”, completa el texto.

Quién es Daniela de Lucía

Daniela De Lucía es tandilense, pero desde que empezó su vida adulta se radicó en la ciudad de Buenos Aires. Tiene 447.000 seguidores en Instagram y es famosa por hacer coaching y compartir consejos para su audiencia en modo reels.

Estudió en la Universidad de Yale y además completó su carrera con capacitaciones junto al orador motivacional Tony Robbins y la psicóloga argentina Cloé Madanes. Antes de volcarse al mundo del coach estratégico, trabajó 12 años para una importante empresa multinacional en el área de comunicación, experiencia que consideró le serviría para ponerse a prueba en el aislamiento y la convivencia dentro de la casa de Gran Hermano.

Daniela de Lucia

Su incursión en el mundo de la motivación y la autoayuda la llevó a plasmar sus conocimientos en un libro. En 2022 publicó Estás para más, que según el medio tandilense El Eco, alcanzó la categoría de best seller. En 2025 lanzó La Reina, su segundo libro, que tiene como foco brindar consejos para que las mujeres potencien sus fortalezas en la vida cotidiana y sean valoradas en el amor.

Su paso por la televisión

Además de ser popular en las redes sociales, tuvo varias apariciones en la televisión, aunque su salto definitivo y el que la impulsó en los medios fue su trabajo como panelista en A la tarde (América), donde analizaba temas de actualidad en el espectáculo y la política. Incluso reconoció estar en pleno estudio de periodismo y Luis Ventura sería quien la tutela.

Como experta en la motivación personal tiene el objetivo de diseñar caminos sólidos hacia la victoria, basándose en la inteligencia emocional. En sus redes sociales a diario enseña tips para quererse a uno mismo y respetarse, saber cómo plantarse frente a ciertas circunstancias con un otro y enfrentar miedos que paralizan.

Así entró a Gran Hermano

“Hola, soy Dani de Lucía, escritora, influencer y coach. Voy a tener luz y sombras. Creo que la vida es un equilibrio y creo que poder jugar con ese contraste que es la vida misma es lo que a mí me lleva para adelante y, por supuesto, también lo voy a hacer en la casa. Vengo a Gran Hermano para ir por más de todo lo lindo de la vida en la casa. Voy a ser la coach por momentos, porque yo no voy a trabajar 24/7 para esta gente; tal vez si necesitan un consejo, tal vez si me agarran en un buen día, doy lo que quiero dar. Pero, ¿sabés qué? Yo acá vengo a jugar porque esto no es Rincón de Luz, esto es Gran Hermano”, dijo la tandilense con firmeza en su presentación.

Al ser recibida por Santiago del Moro en el estudio y antes de ingresar a la casa, De Lucía indicó: “Me puse un ojito simbolizando todo esto de Gran Hermano y vestida de Willy Wonka por el ticket dorado, por el Golden Ticket y todo esto”.