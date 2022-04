La China Suárez se lanzó como cantante y en tono confesional dejó una elocuente frase: “El amor no tiene que doler”

Él, Santiago Celli, en estricto blanco y negro, valores cromáticos que se conjugan a la perfección con la paleta de grises del recatado outfit de ella, Eugenia “China” Suárez.

Ambos, en pensada sincronía con el flamante video del corte “El juego del amor” , un tema, editado por Sony Music , con aires lorquianos y una atmósfera retro y atemporal, que resume los laberínticos estados que genera el encuentro de dos almas. Sin duda, hay mucha sinergia en este primer trabajo conjunto.

El tema es de él y ella es la invitada, el “feat” de la canción, como se dice en la jerga, pero también están trabajando en el disco solista de ella, donde mostrará su potencial como compositora y que tendrá producción de él.

“Es un amor fatal”, reconoce él , ex integrante del dúo Salvapantallas, junto a Zoe Gotusso, ante la posibilidad de definir “El juego del amor”. Un universo apocalíptico enmarca ese cruce de dos seres que plantea la flamante composición.

“Yo voy a ser un poco más optimista y mi lectura es otra”, int. Pisciana como soy, pienso en dos almas que se van a buscar mientras se termina el mundo. Se trata de eso, en saber a quién uno va a buscar si se estuviera acabando el mundo”, se ilusiona Eugenia “China” Suárez, la actriz que trabajó en la factoría Cris Morena y fue una de las integrantes de la banda pop adolescente Teen Angels y que no paró de estelarizar ficciones de televisión.

Su último paso frente a cámaras fue su protagónico en la tira de Polka Argentina, tierra de amor y venganza, emitida por eltrece. De belleza apabullante, muchos la perciben como una femme fatale. El año pasado estuvo en boca de todos por el escándalo conocido como Wandagte, en torno a Wanda Nara y su marido Mauro Icardi.

Ella al respecto dijo poco y nada, más nada que poco. Hoy sus energías no están puestas en confirmar o desmentir, sino en abocarse a su afición por la música. Se entusiasma con su faceta como cantante , donde están depositados sus deseos, lejos de las idas y vueltas de esa vida privada que se hizo pública, muy pública.

Hablar solo de música, sin resonancias personales, fue la consigna impuesta para realizar esta entrevista, pero ellos hablaron de la vida y el amor, como en la música. Y la China se despachó a gusto sin rotular ni dar nombres . A buen entendedor, sobran las palabras. Lo explícito no siempre es necesario.

-China, ¿a quién irías a buscar si se anunciara el fin del mundo?

China Suárez: -A mis tres hijos, sin duda.

Celli: -Pero me buscó a mí para la canción.

-Celli, ¿a quién irías a buscar ante el apocalipsis?

Celli: -A quien esté vinculado a mis afectos, a mi novia, a mis amigos, seguramente.

Se ríen. Comparten complicidades y buena vibra a lo largo de toda la entrevista y el sueño secreto de visitar un lugar que no quieren revelar para llevar su música a alguna parte. La charla con LA NACIÓN se realizó en un lugar oculto y preservado de Belgrano R , una suerte de centro cultural con algún rasgo oriental con varios pianos de cola, un auditorio y livings repartidos con elegancia mirando a un jardín artesanal. El lugar inspira para charlar largo y tendido.

“La canción y el video tienen algunos elementos poéticos y el blanco y negro te lo visten de algo muy concreto”, sostiene celli. Ante ese mundo determinado y con una finitud posible, la China Suárez busca contrarrestar: “Soy soñadora y optimista”.

-¿Cuál es la semilla de “El juego del amor”?

Celli: -Cuando escribí, vomité los primeros versos como con una sensación de asfixia del mundo , que no tiene nada que ver con una canción de amor. Dice ´a veces pienso que ya viví de más´ y eso tiene que ver con que, en mi caso y creo que en el de ella también, al haber comenzado de muy chico, es como si cumplieras más de lo que hubieras soñado a una edad muy prematura.

-Eso, ¿es bueno o malo?

Celli: -Tenés que poner en jerarquía tus valores y sueños, armar otro orden.

“Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe”, decía Lope de Vega. Esa universalidad del sentimiento atraviesa la letra compuesta por Celli: “Pienso que mucha gente se puede sentir identificada con lo que plantea el tema. Es un drama urbano. Y, ante el final, es un preguntarse genuinamente qué quedó pendiente”.

Dedicatorias

-El tema es un hit, pero, además, tiene la envergadura y la profundidad del planteo de una idea pensada...

Celli: -En un momento la canción dice “llevo nuestra historia en la memoria de la piel”, fue una frase que salió casi inconsciente. Ahí entendí que tenía que ser un estribillo lleno de amor. Esa misma noche delinee la canción reuniéndome con Nico Landa y con mi novia Ivonne, que también es compositora.

China Suárez: - Me encanta pensar que muchas mujeres y hombres se la van a dedicar a alguien. Siempre hay una partecita de la letra para mandarle a alguien.

-Ustedes, ¿a quién se la enviarían como mensaje?

Celli: -Al público…

China Suárez: -A todos los que nos acompañen.

-¿Cómo imaginan que será el recibimiento del público ante el “El juego del amor”? ¿Qué sienten que recibirán?

China Suárez: -Espero que los fans de Santi me reciban bien. Habrá muchas interpretaciones, gente a la que le gustará y otra que no, como pasa con todo.

Celli: -En mi caso, como no me genero expectativas, ni buenas ni malas, siento que esta es una canción que me gusta mucho y que la trabajamos con mucho amor y seriedad. Al que le gusta bien, y al que no le guste, que está bien también, que no la escuche.

China: -Que ponga “next”.

Celli: -Claro, pero a nosotros nos encanta.

-China, sos una persona muy mediática, ¿cuál sentís que será la devolución que te harán?

China Suárez: -Siempre digo que no me puedo hacer cargo de lo que hagan o digan los demás . Yo sigo trabajando, haciendo mi camino con amor. Estoy muy contenta, entusiasmada y agradecida a que hayan confiado en mí. Escucho permanentemente “El juego del amor”, no me canso, y eso es algo que no me pasa con la mayoría de las canciones. Es muy pegadiza, no te la olvidás, se reconoce al toque, es agradable.

Celli: -Está un poco embrujada.

China Suárez: -Sí, algo le hicieron.

El tema cuenta con la producción de dos nombres por demás autorizados: Cachorro López y Ale Sergi. “Me gusta trabajar con ellos, somos de tres generaciones diferentes y eso está muy bueno”, reconoce Celli.

-China, cada canción implica una interpretación que va más allá de lo vocal. En tu caso, ¿cómo interviene tu condición de actriz?

China Suárez: -Tengo una cabeza que necesita, permanentemente, estar creando, imaginando escenarios. Vivo soñando. Más que estar en la tierra, vivo levitando y eso también me pasa antes de cantar. Pensando, ya no tanto en las canciones que creó Santi (Celli), sino en las que vendrán después, donde aparece ese ser yo misma, sin estar escudada en un personaje, hace que me sienta un poco desprotegida, pero, a la vez, estoy en un momento de mi vida en el que siento que tiene que ser así. Es muy difícil y, a partir de eso, comencé a preguntarme quién soy, qué camino quiero elegir.

-¿Qué te respondés?

-Que quiero mostrarle mi alma a la gente o a quién quiera escuchar mí música.

El vínculo entre ellos comenzó a partir del deseo de la China de reencontrarse con su yo cantante. “Nos presentaron, escuché su música, me dieron muy buenas referencias y me hablaron que no solo componía, era músico y cantante, sino que también producía. Empezamos el vínculo pensando en mis canciones y, cuando me invitó a participar de su material, obviamente le dije que sí”, sostiene la actriz.

-¿Cómo será ese camino que se sostendrá en tus propias canciones?

China Suárez: -Es un camino que está siendo, estoy muy movilizada. Estuve reviendo materiales viejos que había escrito, lo cual me resultó tan terapéutico como compartirlo, ya que soy muy para adentro y no lo había mostrado ni siquiera a mis amigos. Nos juntamos con Santi, le mostré mis letras a su novia Ivonne y a él, y también a Diego Mema, y empezamos a trabajar sobre aquello que yo quería decir y lo que ellos me devolvían. Son demasiado talentosos.

Celli: -Que me haya convocado fue muy valioso para mí, un gran gesto. Que alguien decida mostrarse de manera tan genuina y real, exponer lo que le pasa y decir todo aquello que tiene para decir, es importante. Su pluma tiene filo, lo leo. Mi trabajo es llevar eso a un formato de canción. Es muy auténtico lo que ella escribió, por eso cada palabra que se cante tendrá que ser pura verdad.

Sobre el amor y el sufrimiento

-China, ¿con qué tienen que ver tus nuevas letras?

China Suárez: -Estoy en un momento de mi vida particular, cumpliendo treinta años, algo que me sacudió un poco, pero no por sentirme vieja.

-Entonces…

China Suárez: - Es pensar en dónde estoy parada, quiénes son mis amigos, quiénes son mis afectos reales, con quién quiero compartir el resto de mi vida. También replantearme mi rol de madre, cómo soy, qué les doy a mis hijos y qué me dan ellos. Además, es un tiempo de replanteo de la carrera, hacia dónde quiero ir, qué personajes quiero hacer. Por supuesto que también hablo de amor, no lo puedo evitar. Soy muy enamoradiza y sufrimos, sufrimos por sufrir.

-El amor duele, ¿no?

Celli: -Supuestamente, es lo que nos enseñó la literatura y el cine de Hollywood.

China Suárez: -El amor no tiene que doler…

-Celli: -La otra persona no tiene que llegar a arreglarte la vida, siento que ahí aparece el sufrimiento. Traemos una carga histórica donde el amor tiene que doler, pero prefiero pensar que el amor será tratado de una manera diferente, en formas de amor más nuevas, más libres. Me gusta que cada uno se haga cargo de sus cosas para poder brindarle a los otros lo mejor que tiene.

-Hoy el amor se expresa desde la libertad.

Celli: -Eso es producto de mucha gente que estuvo militando y sacando la ficha de problemáticas sociales que hoy nos hacen estar más pillos y entender qué es tóxico y qué no.

China Suárez: -Ya tenés otra canción. Lo escuchás hablar a Santi y tenés que tomar nota, es afinado hasta para hablar.

-Se dice que “el tango te espera” para poder encontrar su significado más profundo. Para escribir, ¿también hay que haber vivido?

Celli: -Creo que sí. Hace poco leí Las malas, de Camila Sosa Villada, y, justamente, pensaba en la vida que hay detrás para poder escribir eso. Cuando viviste, y tenés la sensibilidad para captarlo y escribirlo, siento que se arma como nunca.

-China, a pesar de tu juventud, ¿para escribir buceás en la propia vida?

China Suárez: -Totalmente y, además, creo que tiene que haber algo de sufrimiento. Al menos, pensando en lo que escribo. Es más, prestando atención a los materiales de artistas con mucha historia detrás, uno sabe en qué momento de la vida estaban cuando grabaron, si estaban en un buen estado de pareja o en la soledad. Además, cuando se está bien en ese aspecto, uno puede hablar de muchas otras cosas. En cambio, el sufrimiento te lleva siempre al mismo lugar.

-Se puede pensar la vida de un artista a través de su obra.

Celli: -Son fotos. Cuando escucho canciones mías de otra época, encuentro que son reflejo de cómo estaba en ese momento.

Este sábado, en Niceto, el espacio icónico del barrio de Palermo, por primera vez estarán juntos en un escenario. Celli presentará sus dos materiales solita producidos en los últimos dos años, el último una joyita bautizada como atte. Celli y se estrenará en vivo “El juego del amor”, momento en el que la China Suárez subirá para cantar el tema a dúo. “Reversionamos la canción para el concierto”, destaca Celli.

-Es un tema complejo para hace en vivo...

Celli: -Está planteado bastante pop y mi banda en vivo no toca con pistas, es todo muy orgánico y lo que suena es lo que se está tocando. Si una canción está planteada en exceso sobre una compu, tenés que replantearla en vivo, sino, no rinde.

-¿El público completa la experiencia?

Celli: -Es imposible que un show esté bueno si no participa el público. En lo que respecta a nuestro trabajo conjunto, vamos a tratar de llevar la música a todos lados.

Influencias

-¿Qué escuchan? ¿Qué música los atravesó?

Celli: -Es complejo, a los que nos gusta la música, como sucede con la China y conmigo, tenemos influencias muy variadas, de diferentes épocas y géneros. En mi casa se escuchaba mucho folklore, bossa nova, Fito (Páez), Charly (García), los Beatles. Hoy consumo de todo, colores muy distintos, depende del proyecto aparecen influencias muy diferentes.

China Suárez: -Me sucede lo mismo, toda la vida mi papá me despertaba con Los Chalchaleros o con los Beatles a todo volumen. En mi casa se creció con música, se limpiaba o cocinaba con música. Hoy me doy cuenta que es una de las cosas más valiosas que me dieron y que yo repito. El otro día, Rufina, mi hija de ocho años, me dijo: “Mamá, ¿te das cuenta que cantás todo el día? No parás de tararear algo”. No sé si me lo dijo contenta o porque está harta. No concibo a la vida sin música, le tengo mucho respeto.

-¿Qué escuchás hoy?

China Suárez: -Rosalía, Olivia Rodrigo, la canción “Equilibrista”, de Santi me encanta. Si ves mi Spotify no entendés, te preguntás quién es esa mina.

-La música cambia durante el día y según los estados de ánimo que también pueden ser mutante.

China Suárez: -Soy como una señora mayor, también me gusta Tracy Chapman . Como escucho la música muy fuerte, el otro día me escribió mi vecina, de cincuenta y pico de años, y pensé que era para que bajara el volumen, pero, en realidad, me decía que le encantaba lo que tenía puesto, porque ella bailaba eso cuando tenía veinte. Escucho la música de los asaltos.

-Asaltos que no viviste.

China Suárez: -No los viví, me muero por ir a bailar y que pongan lentos. Me encanta esa cosa del amor romántico, todo en blanco y negro, mucho más sintético.

Celli: -Definitivamente, ella es la persona que tendría que haber nacido en la época de los asaltos.

China Suárez: -Ni te imaginás el quilombo que hubiéramos hecho.

-China, hablabas del blanco y negro y esos son los valores cromáticos que definen el video de “El juego del amor”. Una estética que permite que surja una paleta de grises con sus luces y sombras, toda una metáfora de la vida y de lo que les sucede a los personajes de la canción.

Celli: -Los grises son el mundo.

China Suárez: -Chicos, ustedes son muy filosóficos, me siento una tarada al lado de ustedes.

Celli: -Dejate de joder.

China Suárez: -Me encanta escucharlos hablar.

“Mediatez” y sentimientos

-China, sos una persona extremadamente mediática. ¿Eso implica que, a la hora de actuar o de cantar, se plantee un doble desafío para que la obra trascienda a la persona?

China: -No, no siento eso. No reniego de la realidad, ya lo acepté. Hace muchos años que trabajo en el medio y entendí que, cuanto menos uno se muestra, es peor, ya lo comprobé. Sigo trabajando, lo hago desde muy chica, y mi respuesta, ante tanto ruido, siempre es esa, me meto para adentro, es mi forma de preservarme. Volviendo a tu pregunta, no siento que sea un doble esfuerzo, hay mucha gente que valora mi trabajo, no necesito enojarme. También hay muchos que se sorprenden, hay mucho prejuicio, pero estoy acostumbrada a eso, no me ofende.

Antes del estreno de su nueva canción, la China Suárez recibió el apoyo de su amiga Lali Espósito Captura de Instagram

-No hace mucho tiempo atrás, no se contaba con la posibilidad de las plataformas para escuchar música sin fronteras. Existe una democratización de los consumos. ¿Cómo los atraviesa?

Celli: -En una oportunidad estrenamos un tema con Salvapantallas, mi banda anterior, y al día siguiente nos mandaron un video de un DJ de Israel que estaba pasando el tema en un yate lleno de millonarios. No tener fronteras es buenísimo, pero también tiene su lado negativo ya que, mucha gente, está más pendiente de un algoritmo que de la música, eso no me gusta.

-¿Cuándo veremos un concierto tuyo con Celli de invitado?

China Suárez: -Espero que muy pronto. ¿Principios del año que viene?

-Entonces, tenemos que pensar en un material terminado para esa época.