La condición que puso Carmen Electra para unirse al regreso de Baywatch

Está confirmado: Baywatch vuelve a la pantalla. La legendaria serie de televisión de los 90 tendrá una nueva versión coproducida por Fox Entertainment y Fremantle que tendrá 12 capítulos y se podrá ver a partir del año que viene. Y si bien ninguno de los históricos protagonistas se mencionó para formar parte del nuevo elenco, Carmen Electra aseguró que podría formar parte, pero puso una condición.

La noticia sobre el reboot de la famosa producción que volvió un ícono a los guardavidas de Los Ángeles y sus salvavidas rojos disparó un sinfín de especulaciones entre sus fanáticos. Con la noticia confirmada, un cronista del portal de noticias TMZ encaró a la actriz, modelo y cantante en un aeropuerto y le consultó sobre la posibilidad de volver a ponerse el famoso traje de baño rojo.

La serie que lanzó la carrera de Carmen Electra fue emitida desde 1989 hasta 1999 Foto Instagram @carmenelectra

“¿Vas a estar en el regreso de Baywatch?”, le preguntó el periodista. “No lo sé. Estamos en conversaciones en este momento. Veremos”, confirmó la estrella, hoy de 53 años. “Podría ser divertido”, aseguró cuando le consultaron si le gustaría participar, y si bien confesó que sería simpático volver a correr en cámara lenta por la costa, confió que no le gustaría meterse al mar.

“No sé si quiero estar en el agua, pero definitivamente puedo hacer la corrida en cámara lenta. Definitivamente lo puedo hacer. Todavía me veo realmente bien en ese traje de baño, así que eso no es un problema. Pero el agua…”, explicó. “¿Por qué no el agua?”, quiso saber el periodista. “Es el océano. Amo el océano, estar alrededor, pero trabajar en el agua es muy diferente. Es muy complicado”, cerró y se despidió con una breve corrida retro.

Electra se sumó al elenco de Baywatch en la octava temporada y le dio vida a Lani McKenzie. Hace un año la actriz reveló los aspectos menos conocidos de su experiencia en la popular serie. En una entrevista relacionada con el estreno del documental After Baywatch: Moment in the Sun, de Apple TV, habló sobre las presiones que enfrentó durante su tiempo en el programa.

Carmen Elecra en el estreno de la serie documental de Apple TV Foto Instagram @carmenelectra

“Nunca me pesaron, pero me decían que estaba demasiado pesada. Ahora, mirando hacia atrás, sé que no era cierto”, explicó en una entrevista con Extra. “Tenés que perder algunos kilos”, recordó la modelo respecto de los pedidos que recibía por parte de algunos productores. “Me obligaban constantemente”, agregó.

A pesar de las presiones que enfrentó, aseguró que también guarda buenos recuerdos de su tiempo en la serie. En ese sentido, mencionó que disfrutó de muchas de las experiencias que vivió mientras filmaba la serie, como aprender a hacer tandem surfing. “Estaba haciendo cosas que nunca pensé que podría lograr”, comentó.

También explicó que, a pesar de todo, aún se siente conectada con su personaje y con la serie en general. “Todavía corro a cámara lenta para la gente, se ha convertido en algo mundial”, expresó entre risas, refiriéndose a una de las escenas más icónicas de la serie. Además, reveló que aún guarda su famoso traje de baño rojo, que tiene enmarcado como un recuerdo de esos días.

La vida después de Baywatch

Carmen Electra mantuvó su sex apeal con el paso de los años

Tras su participación en la exitosa serie televisiva, Carmen Electra continuó su carrera en el entretenimiento y exploró diferentes facetas. La actriz también incursionó en OnlyFans. En una entrevista con People, comentó que unirse a esa plataforma de contenido para adultos fue una “decisión natural”, ya que le permite tener el control total sobre las cosas que sube y conectarse con sus fanáticos de una manera más íntima.

“Por una vez, tengo la oportunidad de ser mi propia jefa y tener mi propia visión creativa”, explicó. Esta nueva etapa en su carrera le ha permitido mostrar una faceta diferente de sí misma, lejos de las presiones que enfrentó en la popular serie.