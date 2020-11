La conductora Lucía Ugarte, internada tras una intervención para congelar óvulos: "Pudo ser mortal" Crédito: Instagram

Lucía Ugarte, conductora del programa Chicas Guapas (América TV), fue operada de urgencia luego de sufrir una infección interna, presuntamente derivada de un tratamiento para congelar óvulos al que se sometió dos semanas atrás.

En estos momentos, la presentadora se encuentra estable y confirmó a LA NACION que seguirá internada y en observación al menos hasta mañana en el Hospital Italiano. "Estuve desde el 31 de octubre con dolores intermitentes, transpiración por las noches, fiebre y dolor de cabeza. Fui tres veces a la guardia y antes que nada me hicieron el test de Covid. También me atendieron en la guardia ginecológica, por el congelamiento de óvulos que inicié el 13 de octubre, y nadie me encontraba nada", relata.

Como paso siguiente, se sometió a nuevos estudios y a una ecografía, en la que no se habrían registrado aparentes anomalías. Sin embargo, los médicos decidieron practicarle una laparoscopia, puesto que los análisis de sangre en profundidad arrojaban la presencia de una infección, aunque se desconocían las causas.

"Pensaron que tenía un ovario torcido que tenían que corregir o extraer, pero finalmente cuando me abrieron en cirugía de urgencia se dieron cuenta de que tenía quistes con pus y de que uno había explotado", explica la periodista.

Lejos de menguar, los síntomas aumentaron. "Se me partía la panza del dolor, estuve con vómitos y empecé a temblar súper fuerte, por lo que me vino a buscar una ambulancia. Dicen que la infección pudo producirse con la punción para extraer los óvulos, pero casos como este se dan uno entre mil. Tenía toda la panza llena de pus y si no se sacaba a tiempo podía ser mortal. Es como una infección en cualquier operación", compartió la conductora con LA NACION.

"En el consentimiento obvio que uno firma para congelar óvulos, todas estas posibilidades pueden pasar, mismo ayer, antes de la laparascopia, me alertaron de que se podía infectar, pero la realidad es que uno googlea, investiga previamente, se asesora y la mayoría de las veces dicen que es algo ambulatorio, de poco dolor. Tengo amigas que hicieron el tratamiento y no tuvieron nada de dolor, pero cada cuerpo es distinto y puede pasar", apunta Lucía.

Como solución, procedieron a practicarle un drenaje. "Me hicieron un lavaje y ahora sigo con drenaje abdominal y con controles. De a poco volví a caminar, muy despacio porque me duele, y si evoluciono bien, entre mañana y el lunes me darían el alta", señala Ugarte.

Tras agradecer especialmente al Hospital Italiano por la atención y el cuidado recibidos, la conductora de América señala que el equipo actuó con rapidez. "El doctor Daniel Seinhart, mi médico clínico, fue esencial, porque me mandó a hacer estudios integrales y ahí dio en análisis de sangre que tenía infección. Si no fuera por él, que estaba alerta y preocupado, no hubiera salido por ningún lado", valora la periodista.

