La confesión de Mercedes Ninci: “Yo le decía a Mariana: ‘Me estoy muriendo y nadie se da cuenta’”

Una semana después de haber sido internada en terapia intensiva, debido a fuertes dolores de cabeza que provocaron que se desvanezca en plena emisión de Lo de Mariana, el programa que conducía Mariana Fabbiani por la pantalla de eltrece, Mercedes Ninci continúa evolucionando favorablemente y poco a poco comienza a estar más tranquila tras el susto.

“Estoy mejor, ya no me duele la cabeza. Estuve once días con dolor y ayer me senté por primera vez”, dijo durante una charla con Fernanda Iglesias en Mucha Radio FM 89.5. “Mi médica me explicó que era una cuestión física, no emocional, y me hicieron una punción para descartar que fuera algo más grave. Si no me hubieran hecho la punción no hubiera estado tantos días internada”, reveló.

A medida que pasan los días, y mientras evoluciona favorablemente, Ninci se prepara para retomar su cotidianeidad. “Hoy voy a tener mi primera salida para ir a un control. La médica me dijo que puede ser algo hereditario, pero nunca en mi vida tuve dolor de cabeza”, aclaró.

“Yo le decía a Mariana, ‘Me estoy muriendo y nadie se da cuenta’, y pensaba en mis cuatro hijos. Le decía que me quería morir en la calle haciendo notas, no adentro de un estudio . Un horror”, recordó sobre el día en que tuvieron que llamar a la ambulancia en el canal, debido a lo mal que se sentía.

Debido a este cuadro, la periodista no pudo estar en la despedida del ciclo Lo de Mariana. “Me hubiera gustado ir la última semana, pero no podía estar sentada. Estuve en terapia intensiva y en sala común mirando el techo”, explicó.

“No me dijeron que baje un cambio, pero bueno... tuve algunas propuestas para tele pero ahora no puedo ni pensar, también tenía pensado irme de vacaciones pero no creo”, dijo sobre un posible regreso a la pantalla chica. “No puedo comprometerme con un programa por ahora”, se sinceró

Si bien descarta sumarse a un nuevo ciclo televisivo, Mercedes Ninci asegura que volverá a la radio. “Puedo vivir sin trabajar en tele pero sin radio no. Vamos a ver qué pasa, quiero vivir el día porque uno no sabe qué va a pasar al día siguiente. Si uno se la pasa haciendo proyectos, no vive el día a día”.

Hace una semana, en una charla con LA NACION, la periodista explicaba su diagnóstico. “Me dijeron que tengo síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, una cefalea por hipotensión endocraneana por punción lumbar. Lo tuve que escribir porque me es difícil explicarlo. Estuve acostada, en posición de 90 grados para ver si puedo recuperar liquido del cerebro que aparentemente perdí cuando me hicieron la punción lumbar en La Trinidad”, manifestó en su momento, aliviada de saber que no tuvo un ACV.

LA NACION