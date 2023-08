escuchar

Luego de mantener los motivos de su distanciamiento de Paula Chaves en la intimidad, Zaira Nara decidió contar su versión de la historia. Así, el viernes pasado, por primera vez, respondió de forma directa y sin vueltas cuando le preguntaron si su relación con Facundo Pieres fue el motivo del conflicto. “Tengo ciertos códigos”, aseguró en LAM. Hoy, en una charla con Intrusos en el espectáculo, la modelo y conductora fue más allá, explicó por qué decidió hablar del tema y se lamentó por haber actuado de la forma en que lo hizo. “Por ser tan correcta me terminé perjudicando”, confió.

Zaira y Paula eran amigas muy cercanas. Incluso eran vecinas. Zaira, además, es la madrina de Filipa, la tercera hija de la exconductora de Bake Off y Pedro Alfonso. La relación, además, siempre fue muy pública: durante el tiempo en el que compartieron sus vidas, nunca dejaron de publicar postales de sus encuentros y aventuras en Instagram. Hasta que la hermana de Wanda Nara comenzó a salir con Facundo Pieres, quien fue uno de los exnovios más importantes de su amiga. Incluso, se rumoreó que había un anillo de compromiso dando vueltas.

Una imagen de cuando Paula Chaves le pidió a su amiga, Zaira Nara, que sea la madrina de su beba en camino Captura de video

Luego de explicar que las personas a veces están en distintas sintonías y que con Paula, Pedro y sus hijos “son familia”, Zaira respondió el viernes pasado sobre la polémica en torno a su reacción por el famoso polista. “Me parece muy grave que se diga que una persona había provocado el enojo. Ella tiene una familia constituida y de todo corazón te digo que si en algún momento de mi vida empecé a conocer a una persona que hace 13 años había estado con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a mi amiga. Yo tengo ciertos códigos que si una amiga me dice ‘dale para adelante’, yo le doy para adelante, si me dice ‘no mires’, no miro. Mi ambiente es así, te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono. No es la primera vez que alguien conoce a otro”, explicó.

Zaira Nara habló sobre su vínculo con Paula Chaves

Asimismo, aseguró que “la primera y única” persona que se enteró sobre su cercanía con Pieres fue justamente Chaves. “Nadie sabía que había respondido un mensaje y a la única que le pregunté fue a ella. Si no estoy saliendo es porque noté que había una situación que quizás no era tan como me dijeron que iba a ser”, agregó.

Más leña al fuego

Con el tema en el tapete, en Intrusos en el espectáculo decidieron ir de nuevo por el testimonio de Zaira y la conductora no esquivó las preguntas. En primer lugar, habló de su separación de Jakob Von Plessen, el padre de Malaika y Viggo. “Estoy bien, la separación ya está resuelta. Al principio quizá es un tema pero ya está”, compartió Zaira y aseguró que fue un proceso que llegó a su fin y que recién ahora lo puede hablar. “Yo soy muy así, cuando no estoy preparada para hablar, cuando las cosas todavía son recientes, me guardo. Soy muy de mi círculo íntimo, mis amigas. Para contarlo tengo que tenerlo bastante resuelto, porque si no me ponen un micrófono y me largo a llorar”, reconoció.

Cerrado ese tema, el movilero fue directo al punto: le consultó si “los dardos que tiró Paula hicieron que se separe” de Pieres. “Yo la verdad es que después de mi separación no hablé de ninguna otra pareja, nunca. Entonces fueron todas especulaciones que se fueron armando y creando”, reconoció la modelo y explicó que el viernes, con el notero de LAM, se pudo soltar un poco más. Por esa razón se animó a contar que cuando comenzó a salir con Pieres a la primera que le dijo fue a Paula Chaves y que incluso ella le dio su visto bueno. “Fue algo que me pareció que no se sabía y llegó un momento en el que sentí que se estaba haciendo una bola enorme y estaba bueno que se sepa”, confesó.

Zaira Nara y Facundo Pieres tuvieron un breve romance RsFotos

“Yo me llené de un montón de opiniones que la verdad estaban erradas porque faltaba un eslabón bastante importante. Por eso dije: ‘¡Pará! ¿Cuánto más me voy a bancar que se diga qué mal esto, qué mal lo otro´, cuando la única persona que tenía que opinar dijo está todo bien?’. Debe ser otra cosa la bronca o el enojo y ya está, para mi es un tema que está terminado”, concluyó. En ese momento, el movilero le aseguró que ella era políticamente correcta pero que en un momento seguro se cansó. “Y, es que hay veces que al final, por ser tan correcta, te terminan perjudicando a vos”, reflexionó.

Para cerrar, Zaira Nara contó que con Paula Chaves tuvieron “miles” de charlas y que cuando haya otra va a ser con otro tono. “Cuando todo esto sea pasado y cuando nos riamos juntas y digamos ‘uy, qué pavada todo esto’”.

LA NACION