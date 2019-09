La actriz contó que atravesó momentos de depresión Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2019 • 15:13

René Zellweger reveló que se mantuvo lejos de los sets durante un año entero porque sufría una depresión severa. "No me estaba cuidando, necesitaba parar", aseguró la actriz. También dio a conocer el significativo consejo que le dio su amiga Salma Hayek cuando atravesaba su mal momento personal.

A días del inminente estreno de la biopic de Judy Garland, que significará su regreso a la pantalla grande interpretando a la mamá de Liza Minnelli, la actriz abrió su corazón en la revista New York y reveló los motivos por los cuales decidió alejarse de la actuación durante todo el 2015.

Luego del rotundo éxito de su entrañable personaje Bridget Jones, Zellweger eligió vivir su vida sin cronogramas, sin agendas, y sin asistir a las alfombras rojas durante todo un año. "No estaba sana, no me estaba cuidando a mí misma para nada. Yo era lo último en mi lista de prioridades", reveló.

Judy, la biopic de Judy Garland protagonizada por Renée Zellweger 02:23

Video

La actriz de 50 años dijo que cayó en una depresión y necesitó de mucho tiempo para recomponerse, con la ayuda de terapia profesional para entender sus propias emociones. "Pasé el 99 por ciento de mi vida como persona pública y solo una migaja microscópica en mi vida real", sentenció.

Además, recordó el significativo consejo que le dio su amiga Salma Hayek, en una aeropuerto: "Ella me contó una metáfora hermosa: 'La rosa no florece todo el año, a menos que sea de plástico', y yo le pregunté qué quería decirme con eso; y me explicó que tenía que dejar de fingir que estaba bien y tomarme un tiempo para descansar y recomponerme".

Así fue como la actriz emprendió un cambio de vida no sólo en sus actividades, sino también en su dieta, y en varias ocasiones se ha defendido de las críticas que surgieron por su nuevo look.

La actriz en el avant premiere de la tercera entrega de la saga de Bridget Jones Crédito: Instagram

Zellweger tomó muy en serio las palabras de Hayek, y se tomó una pausa hasta 2016, cuando volvió a las películas con " El bebé de Bridget Jones", la tercera entrega de la famosa saga. También causó sensación con su actuación en Dilema, la serie de Netflix.

"Necesitaba no tener algo que hacer todo el tiempo, no saber qué iba a hacer durante los próximos dos años, no tener un calendario de eventos tan establecido. Pude aprender a dejarme llevar, y entendí que tenía que haber algo de silencio en mi vida para que las ideas surjan", concluyó.