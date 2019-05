Mariano Iúdica habló de su hijo del corazón en PH - Fuente: Telefe 02:54

12 de mayo de 2019 • 11:26

Anoche, en el ciclo de Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar, Mariano Iúdica habló sobre el fuerte vínculo que lo une a Osvaldo, su hijo del corazón. El conductor de Involucrados y Polémica en el Bar compartió cómo fue la llegada a su vida - y a la de su familia - del joven oriundo de Paraguay.

"Yo tengo un hijo que tiene 21 años, que cuando lo trajimos a casa tenía 9, era hijo de una señora que trabajaba en mi casa. Nosotros recién habíamos tenido a Salvador [su tercer hijo, fruto de su relación con Romina Propato, y hermano de Valentina y Bernarda]. Mirta, quien trabajaba en casa, estaba muy contenta y se ocupaba de Salvador, pero ella a veces lloraba", relató.

El conductor puso énfasis en cómo Mirta representaba "una imagen de abuela muy potente" tanto para él como para su mujer, dado que ambos perdieron a sus padres. Por lo tanto, se preocuparon mucho por esos momentos de llanto, y le preguntaron sobre el motivo. Fue entonces que se enteraron que ella tenía un hijo llamado Osvaldo, que vivía en Paraguay con sus abuelos, que ya estaban muy grandes, y que se encontraban "solos en el medio de la nada".

Conmovido, Iúdica le propuso a Mirta traerlo a la Argentina y que viva en su casa, donde él lo criaría como su propio hijo. "Hoy tiene 21. Lo trajo y fue instantáneo. Las más grandes inmediatamente lo tomaron como un hermano. Osvaldo se dejó amar. Fue todo un proceso de educación de las hermanas, su hermano y nosotros, pero el amor de hermano fue tan gigantesco, sin reproches, sin reclamos. Es mi hijo, es hijo de Romina. Me dice 'papá' y yo le digo 'hijo'", remarcó, y añadió que Mirta se volvió a Paraguay, donde está criando a su otro hijo.

Por otro lado, el conductor contó que le está costando mucho darle su apellido por cuestiones burocráticas, y compartió la anécdota de un viaje familiar a Disney que casi no se concreta porque en la Embajada de Estados Unidos no aceptaban el ingreso de Osvaldo - quien actualmente estudia marketing - al país por no tener el apellido Iúdica.

"Mariano me cuida mucho, me da consejos, se preocupa por mí, por la hora en la que llego cuando salgo, y de él aprendí lo que es la humildad y el ser amoroso y agradecido", contaba el joven el año pasado en el programa de Luis Novaresio, Debo decir.