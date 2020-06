La cuarentena de Enrique Pinti: "No salgo a la calle desde el 9 de marzo"

Enrique Pinti habló de sus días en cuarentena en Los ángeles de la mañana y de cómo están Mirtha Legrand y Antonio Gasalla Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2020 • 13:17

"El placer no cesa porque, a todos los problemas, hace dos días me agarró una urticaria. Lo único que faltaba era rascarme por todos lados", bromeó Enrique Pinti en Los ángeles de la mañana , el programa que conduce Ángel De Brito en eltrece. "Siempre fui un culo pesado así que la cuarentena no me modifica nada. No la estoy pasando tan mal, estoy bien, me siento bien. Y me tengo que cuidar porque tengo diabetes y soy insulino dependiente: me pincho tres veces al día. Me cuida mi primo, que vive conmigo, y una asistenta que viene de lunes a sábado y se ocupa del movimiento doméstico", detalló.

El actor reconoció que lo único que lo angustia es no poder trabajar. "Terminé una obra el 8 de marzo y no salgo a la calle desde el 9. Creí que esto iba a ser menos pesado y pensaba presentar un espectáculo nuevo en julio y eso me duele. Y entiendo a la gente que la pasa mal porque así como digo que soy culo pesado, hay quienes no soportan estar quietos. Mi representante, Cipe Lincovsky, tiene mucha energía con sus 82 años y se vuelve loca. En cambio yo tengo 80 años y siempre fui un pachorro y no cocino ni un huevo frito".

Atento siempre a la actualidad del país, Pinti respondió con gusto sobre todos los temas. "Me gusta mucho este nuevo triunvirato (el presidente Alberto Fernández, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y el jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta) y es una de las pocas cosas positivas de esta pandemia porque el resto de la rosca política sigue como si no pasara nada, tratando de ver cómo ganan las próximas elecciones. Y eso me revienta. Nunca pensé que se fueran a llevar bien y están con un criterio unificado. Siempre creí en la democracia y en que cada uno tenga su opinión. Ahora que tenemos democracia desde el 83 me da la sensación de que no aprendimos las lecciones de la historia. Cada vez que se va un gobierno hay un tendal de juicios que quedan en la nada. Es una especie de corrupción y anticorrupción que empobreció a uno de los países más ricos del mundo".

Sobre la respuesta de Alberto Fernández a Cristina Pérez, a quien mandó a leer la Constitución , dijo: "Estuvo mal. Lo entiendo, porque si se me vuelan los pájaros por una pavada, me imagino el Presidente que tiene una pandemia encima. Pero no debió contestar de esa manera". También opinó sobre Cristina Fernández de Kirchner: "Que no hable es una ventaja. Es una mujer brillante pero se pone como loca y no necesitamos eso. Es una política de verdad, muy viva y sabe que diga lo que diga van a estar en desacuerdo con ella, y entonces se calla la boca. (Mauricio) Macri también sabe que hay que callarse porque todavía su nombre es mala palabra".

Pinti contó que en los últimos días habló con Mirtha Legrand. "Está triste, pasándola muy mal y su único consuelo es ver que el programa sigue y que Juanita (Viale) lo está haciendo muy bien", relató. Y también habló con Antonio Gasalla: "Lo noté muy bien, con polenta y ganas de hacer cosas. Siempre tuvo un carácter muy cambiante. Éramos el día y la noche. Con respecto a los medios, yo era un estúpido que hacía lo que me pedían y él los mandaba a cagar de una manera siniestra".