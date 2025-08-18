La decisión de Laurita Fernández, tras separarse de su novio, “Peluca” Brusca: “Les voy a contar algo íntimo”

“Les voy a contar algo íntimo”, dijo Laurita Fernández este lunes en un reel que subió a su cuenta de Instagram. La actriz y bailarina, que recientemente acaba de separarse de su novio Claudio “Peluca” Brusca, decidió abrir su corazón ante sus casi cinco millones de seguidores para contar la decisión que tomó luego de su ruptura con el productor tras más de dos años de amor. “Hace un par de meses congelé óvulos”, confesó dando cuenta de su deseo de ser madre.

“Yo hace un par de meses estuve viviendo distintas cosas en la vida, en las que me di cuenta que cuanto más yo hablaba y expresaba mis emociones y decía lo que sentía desde el amor, más liviana y más feliz me sentía”, comenzó a relatar la protagonista de La cena de los tontos sentada desde el living de su casa con su mascota de fondo. “Yo hace un par de meses congelé óvulos. Lo hice de manera súper privada y reservada; no lo sabía casi nadie. Fueron pasando las semanas y me animé a abrirme con mi grupo de amigas, a contárselo a gente cercana”, reveló mientras explicaba el verdadero motivo de su decisión.

“Es una herramienta que hoy tenemos, que está buenísima para muchas mujeres que queremos ser madres y formar nuestra familia -como es mi caso- pero que no buscamos un embarazo ahora. Es una herramienta que te da cierta libertad y tranquilidad para poder hacerlo a futuro”, explicó sobre sus deseos de ser madre a futuro.

En un video que duró alrededor de seis minutos, Fernández relató paso a paso cómo fue el procedimiento al cual tuvo que someterse para lograr la criopreservación de óvulos. “Es un tratamiento que dura de 10 a 12 días pero en el que no podés estar haciendo ejercicio físico extremo, y yo sentía que este era el año de hacerlo porque no estoy bailando en la obra ni en ningún programa de televisión, así que fui a mi ginecóloga a transmitirle mi deseo y me derivo a un especialista”, contó quien hizo todo el procedimiento en un centro de fertilidad.

Laurita Fernández contó cómo es el tratamiento al que se sometió para congelar óvulos

El primer estudio al que Laurita tuvo que someterse fue un análisis de sangre y una ecografía para medir su reserva ovárica. Una vez que obtuvo el resultado, la artista comenzó su tratamiento que consistió en aplicarse inyecciones para estimular sus ovarios. “Me enseñaron como aplicarme las inyecciones diarias que tenés que aplicarte en la panza, es como una lapicerita. Muchos saben que a mí me baja la presión cuando me saco sangre y yo le tenía miedo a esa parte puntual porque sentía que no iba a poder sola. Me enseñaron como aplicármelas y me di cuenta que era muy sencillo”, expresó. “Fueron diez, doce días de esa rutina, mientras yo seguía haciendo el programa, el teatro, me iba al interior a conducir con mi heladerita (la medicación tiene que estar siempre refrigerada). No me privaba de hacer las actividades”, aseguró.

De hecho, mientras estaba en pleno tratamiento, la actriz acudió a los Martín Fierro de Teatro y tuvo que elegir un vestido que no se le marque la panza, ya que no quería que nadie se dé cuenta de lo que estaba pasando. “Yo me estaba separando también y no quería que piensen que era por esto”, explicó.

Fernández protagoniza La cena de los tontos con Martín Bossi y Gustavo Bermúdez Gentileza

Tras asegurar que todo ese proceso fue muy llevadero, la exbailarina de ShowMatch contó cómo fue el día de la aspiración de los óvulos. “Me dieron anestesia local, pero me durmieron porque yo no quería ver nada. Fue muy sencillo. Fue ambulatorio y a las dos horas ya estaba en casa. Me acompaño mi mamá”, recordó con una sonrisa quien, tras un día de reposo, pudo retomar sus actividades cotidianas. “En ese momento, los biólogos ya congelan tus óvulos para que estén disponibles para cuando quieras utilizarlos. Me siento muy feliz de estar compartiéndolo porque siento que esto puede ayudar a muchas de ustedes que están del otro lado, pensándolo”, concluyó.

Inmediatamente su posteo se llenó de comentarios. Mientras que la mayoría felicitaba a la actriz por su decisión, otros aseguraban que el contar su experiencia no era más que un “canje”. “¿Hasta un hijo es canje?”, preguntó una usuaria mientras otra escribió: “Íbamos a decir qué lindo, pero creo que nos comimos un canje”. Algo que la propia protagonista se encargó de desmentir: “Para nada. Si me siguieras hace tiempo sabrías que nada que ver. Ahorré desde enero de este año para hacerlo y estoy contando mi experiencia desde el deseo de compartir algo importante para mí y recién ahora me animé. Pero lo hice ya hace tiempo”, respondió molesta.

Rumores de infidelidad y separación

Fue a fines de junio que Laurita Fernández confirmó su separación de Claudio Brusca. “Estamos separados. Es muy reciente. Y, como toda separación de un vínculo tan hermoso, uno lo va llevando, pero sabemos que es lo mejor para los dos”, dijo ante las cámaras de Intrusos después de varias idas y vueltas con el productor televisivo.

Laurita Fernández y Claudio Brusca estuvieron más de dos años en pareja

Aunque no brindó detalles específicos sobre los motivos que desencadenaron la separación, la actriz hizo referencia a los rumores que la acusaban de infidelidad. “Nada que ver”, expresó cuando le preguntaron sobre una posible relación con el bailarín Emiliano Toper. “Nada que ver, cero, de hecho Pelu lo llama siempre para su programa”, repitió. A pesar de ya no estar más juntos, Laurita aseguró que seguirá trabajando junto a su ex en el programa Bienvenidos a ganar por la pantalla de elnueve. “Vamos a seguir trabajando juntos. Armamos un equipo que yo lo siento como el alma del programa, es un motor re importante”, aseguró, descartando así cualquier posibilidad de desvinculación del proyecto.

La expareja se conoció trabajando en Bienvenidos a bordo, donde él se desempeñaba como productor y ella como conductora. La química entre ambos se trasladó del plano profesional al personal, y durante más de dos años compartieron una relación. En más de una oportunidad, la pareja habló de sus ganas de formar una familia y ser padres.