La Delio Valdez ofreció su show frente a un Movistar Arena repleto con invitados de lujo

Actuación de La Delio Valdez. Presentación de El desvelo. Músicos: Pablo Vazquez Reyna (trompeta y teclado), Agustín Zuanigh (trompeta), Damián Chavarría (trombón), Milton Rodríguez (trombón), León Podolsky (bajo), Manuel Cibrián (voz y guitarra), Sebastián Agüero (congas y timbal), Pedro Rodríguez (voz y timbal), Tomás Aristide (güiro, congas y tambor alegre), Ximena Gallina (voz, tambor alegre, caja vallenata y bongó), Pablo Fidel Broide (saxo tenor y maracas), Santiago Moldován (clarinete y teclados), Agustina Massara (saxo alto), Black Rodríguez Méndez (voz) e Ivonne Guzmán (voz). Invitados: Soledad Pastorutti (voz), Yeison Landero (vos, acordeón), Abel Pintos (voz) y Matías González Chiappe (bandoneón), Lugar: Movistar Arena. Nuestra opinión: muy bueno.

Entre la cumbia, el reggae, el jazz latino y lo kitsch. Entre el baile y la canción con contenido social. Entre la alegría constante y las letras de amor romántico, donde también hay sinsabores. Entre el territorio de la bailanta y el del rock. Entre cierta estética humorística que hasta los relaciona con un grupo como Los Amados y la “seriedad” de una orquesta numerosa que suena maravillosamente. Entre el Caribe, Colombia y el Río de la Plata. Entre la voz como eje de todo y los lucimientos individuales y orquestales de los instrumentistas. Entre los temas propios y algunos clásicos reciclados y llevados a su estilo. Entre la independencia y el cooperativismo que los organiza y el show internacional con todas las de la ley del negocio de la música.

En todas esas aguas, entre algunas otras, navega una banda que tiene ya más de 15 años de historia y que acaba de ganar con todo merecimiento un Konex en el rubro tropical, que habitualmente era para otro tipo de artistas. Y que frente a un Movistar Arena repleto presentó en vivo su más reciente álbum, Desvelo, publicado en abril pasado.

La fórmula parece sencilla, aunque después hay que hacerla eficiente en la concreción. Las voces, diferentes, pero complementarias y muy cargadas de histrionismo, de Black Rodríguez Méndez e Ivonne Guzmán ocupan casi siempre el centro de la escena. A ellos se suman también como voces cantantes las de Manuel Cibrián, Pedro Rodríguez y Ximena Gallina. Por detrás -o por momentos también al frente- una orquesta con trompetas, trombones, mucha percusión latina, saxos y una base de grupo pop sostiene el andamiaje con gran solvencia. Y el vestuario colorido, sexy, divertido, hace su aporte a lo visual.

Abel Pintos se sumó anoche al show de la Delio Valdez @caropedace

Se nota que hay mucho trabajo y mucho amor puesto allí, porque pueden sonar de igual forma como un combo potente, compacto y muy prolijo o dar lugar a solos en los que la percusión siempre tiene un papel importante.

El repertorio incluyó esta vez el último álbum completo, desparramado a lo largo del concierto. A eso sumaron temas de diferentes discos y hasta una versión bailable, bien distinta al tono que le daba su autor, de “Porque yo te amo” de Sandro, que hicieron a conocer como celebración del último aniversario del nacimiento del gran cantautor.

El cantante y acordeonista colombiano Yeison Landero, que vino especialmente a Buenos Aires para tocar anoche con la banda @caropedace

La Delio Valdez, en un diálogo cercano y cómplice con ese público que llenó el arena de Villa Crespo, se basta sola para entretener, alegrar, hacer mover el cuerpo y divertir a la multitud; y sostiene con comodidad la extensa lista de canciones y las más de dos horas que duró su espectáculo. Pero hubo un plus que siempre suma con la presencia de los invitados. La Sole se unió para cantar “Que nadie sepa mi sufrir”, también reciclada al estilo de La Delio. Abel Pintos fue la primera voz para “Pedazo de papel” y “Paisaje”. Aunque quien más sobresalió, quizá por una cuestión de empatía de géneros, fue el cantante y acordeonista colombiano Yeison Landero, que vino especialmente a Buenos Aires para sumarse a este show y con quien hace unos meses grabaron y publicaron “Baila Kolombia” con Los Cumbia Stars.

Y para quienes se quedaron con las ganas, vale la pena decir que habrá nuevas fechas antes de fin de año en el teatro Ópera de La Plata, el jueves 11, y el festival Buenos Aires Cumbia, el sábado 20.