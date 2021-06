La descargo de la China Suárez, en medio de nuevos rumores de crisis con Benjamín Vicuña

La China Suárez y Benjamín Vicuña volvieron a llamar la atención de los medios. Esta vez los papás de Magnolia y Amancio borraron dos posteos en sus respectivas redes sociales, algo en que repararon seguidores y periodistas.

Mientras que la actriz eliminó la tierna dedicatoria que había hecho para su pareja por el día del padre, casi al mismo tiempo, el chileno hizo lo propio con la publicación que había hecho celebrando la paternidad. Más tarde, la ex Casi Ángeles quiso despejar dudas con una historia de Instagram donde pidió que la dejen “vivir en paz”.

¿Los motivos de la eliminación doble? Algunos señalaron que la foto que eligió Vicuña no le habría gustado a su mujer y que habría llamado por teléfono desde Miami para poner el grito en el cielo porque en la imagen solo aparecían los hijos que tuvo con Pampita Ardohain y no los dos que tuvo con ella. “El rol de padre no se reduce a mamíferos que cuidan a sus cachorros con dientes y garras, mamíferos responsables de la alimentación y de enseñar el arte de cazar. Somos mucho más que eso, mucho más que el rol que jugamos y tenemos actualmente en la sociedad. Somos padres que lloramos, cocinamos y compramos flores. Somos padres que estamos en casa, que compartimos la vida. Un oficio de autodidactas”, había expresado el actor junto a una foto donde se veía a los tres varones fruto de su relación con la modelo. La furia de su pareja actual habría generado que Vicuña borre su publicación y que ella misma ya no tuviera ganas de desearle feliz día.

La publicación por el Día del Padre que Benjamín Vicuña publicó y luego eliminó Instagram: @benjavicunamori

Uno de los que sostuvo esta teoría fue Ángel de Brito. “Que están en muy buena relación Pampita y Benjamín, eso lo sé. Pero yo no me creo el cuento de que todos se lleven tan bien, que todo sea tan armonioso... Que no nos vendan Disney. En este caso, yo no creo para nada que lo haya mandado a borrar Pampita, me cierra más que haya sido un pedido de la China por dejar afuera sus hijos, y es lógico que la China se enoje”, opinó al aire en Los ángeles de la mañana.

Ante el run run de los medios, la China decidió tomar el guante y contestar. “Chicxs, amo las novelas que se arman. Es agotador. Que invento cuentas para criticar a otra mujer, que vivo en crisis. Dejen vivir en paz o cambien de personajes, porque siempre somos los mismos. Buen día para todos”, expresó subrayando una nota donde se hablaba de este nuevo episodio. Y agregó: “Me imagino yo gritando por teléfono mirando al mar con los tres pibes alrededor y me da un pico de estrés... jajaja”.

LA NACION