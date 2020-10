La desesperación de Adriana Aguirre por no tener trabajo: "Vivo de mis ahorros"

La desesperación de Adriana Aguirre por no tener trabajo: "Sigo viviendo de mis ahorros" Crédito: Instagram

26 de octubre de 2020 • 16:01

Uno de los sectores que más está sufriendo la pandemia es el del mundo del espectáculo. Desde el mes de marzo, actores y músicos sólo han podido trabajar en cuentagotas debido a las restricciones que trajo aparejada la pandemia de coronavirus y muchos se encuentran atravesando serios problemas económicos. Entre aquellos que han visto su actividad frenada por completo se encuentra Adriana Aguirre, quien debió desembolsar sus ahorros para poder salir adelante.

"Es un drama, sigo viviendo de mis ahorros porque no tenemos trabajo todavía", reconoció durante una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live. "Yo siempre he vivido del teatro y me ha ido muy bien, incluso esta temporada (de verano) 2020 que terminó con un éxito a sala llena", aseguró.

"La temporada de verano fue interrumpida por todo este problema, pero si Dios quiere me llamarán para ir a Mar del Plata otra vez, porque soy una mujer que convoca en el teatro. Tengo mi público ganado desde hace muchos años, de hacer las cosas bien", reflexionó la actriz.

Aprovechando el espacio, Aguirre habló sobre el parate que se vio obligada a hacer debido a la pandemia. "Hay actores que la verdad no somos tenidos en cuenta, y en realidad somos esenciales, como lo sos vos. Somos esenciales porque hacemos reír a la gente, porque le llevamos divertimento, le llevamos talento", manifestó.

"Es un drama esta situación, porque a nadie le gusta gastarse los ahorros, sobre todo estando bien de salud. Yo tuve Covid y la verdad lo pasé bien ", expresó sobre la imposibilidad de trabajar.

Como si fuera poco, Adriana también tiene problemas para cobrar el alquiler de una propiedad que compró hace algunos años como inversión, sumando otro ingreso nulo a esta situación. "Tengo un tema judicial con una cafetería. Desde hace meses que no me pagan el alquiler, no me pagan las expensas ni el ABL", explicó. "Estamos hablando de que no abonan desde el 2019. Este problema lo tengo con unos inquilinos que están en juicio de divorcio entre ellos dos. No saben cómo joder más al otro y en el medio caímos nosotros. Dejaron de pagar el alquiler en enero, antes de la pandemia, por lo que no tienen excusas. No quisieron hacerlo por mala fe".

"Estoy perjudicada por todos lados. Pero he sido muy ahorrativa y estoy viviendo de eso", aseguró Aguirre con optimismo. "Cuando vos tenés un ahorro, sirve para superar los momentos de crisis, que hay que superarlos de alguna manera".

