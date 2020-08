Coronavirus: Adriana Aguirre y Ricardo García hablaron sobre su estado de salud

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 12:11

Este lunes, la noticia de que Adriana Aguirre y Ricardo García dieron positivo en el hisopado de Covid-19 sorprendió a todos. Tras las imágenes en las que se veía a la expareja es trasladada a su domicilio en ambulancia, los artistas contaron cómo están atravesando este difícil momento y llevaron tranquilidad a la audiencia.

"Estamos muy bien, acá en casa. Fuimos muy bien atendidos en el sanatorio San José. Ahí nos hicieron el hisopado y todos los estudios", comentó Adriana en Nosotros a la mañana. Mientras aseguró que su ex marido fue el primero en tener síntomas, la actriz confesó que en un principio no relacionaron su cuadro con coronavirus. "Ricardo ya estaba con los primeros síntomas hace exactamente una semana. Yo comencé después. El martes empecé con las primeras molestias que pensé que era fruto de exceso de gimnasia que me dolían un poco las piernas y no le di importancia", señaló.

"Tomaba paracetamol e ibuprofeno pero como no me pasaba el jueves hablé con mi médico y nos recomendó hacernos un hisopado porque hacía ya muchos días que estábamos con esto. Así que el viernes nos corrimos al sanatorio, que está a tres cuadras de casa", relató y enseguida contó cómo fue el procedimiento ni bien llegaron a la clínica. "Me tomaron la temperatura, la tenía un poco alta, no llegaba a 37 y me hicieron el hisopado. El sábado a la tardecita noche nos dieron el resultado. Se ve que lo teníamos hace tiempo y no le dimos importancia".

Por su parte, García confesó estar muy preocupado al respecto. "Espero que con la ayuda de Dios podamos salir adelante, porque esto es una pandemia mundial. Yo, por ejemplo, ahora perdí el olfato, es una cosa de locos; nunca me pasó esto. Voy a tratar de dormir temprano porque estoy muy nervioso", confesó.