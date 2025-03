La desgarradora canción que Dolly Parton le dedicó a su recientemente fallecido esposo: “No estaría aquí si no hubieses estado ahí”

Esta semana, Dolly Parton recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores una de las noticias más tristes de su vida: Carl Dean, su marido y el hombre con el que compartió su vida las últimas seis décadas"> compartió su vida las últimas seis décadas , murió a los 82 años . Este jueves, tras días de silencio, la célebre artista le dedicó a su gran amor un nuevo tema y un sentido texto.

En su cuenta de Instagram, la cantante, actriz, compositora y empresaria esta vez escribió: “Me enamoré de Carl Dean cuando tenía 18 años. Hemos pasado 60 años preciosos y significativos juntos. Como todas las grandes historias de amor, nunca terminan. Viven en el recuerdo y en las canciones. Él siempre será la estrella de la historia de mi vida y le dedico esta canción ‘If You Hadn’t Been There'“.

El nuevo tema, que la diva también dio a conocer este viernes en su canal de YouTube, expresa: “ Si no hubieras estado ahí... ¿Dónde estaría yo? Sin tu confianza, amor y comprensión... Los altibajos siempre los hemos compartido, y yo no estaría aquí si no hubieras estado ahí “.

En otra estrofa de la canción, Parton expresa: “Siempre ves lo mejor en mí. Tus brazos amorosos me han acunado, me sostuviste cerca, y creo que no estaría aquí ni no hubieses estado ahí, sosteniendo mi mano, mostrándome que te importo. Me hiciste soñar más de lo que me atrevía”.

“Eres mi roca; un lugar suave para aterrizar. Mis alas, mi confianza”, continúa la letra del tema, que en cuestión de horas fue visto y escuchado, solo en YouTube, por más de 130 mil personas. Y finaliza: “No estaría aquí si tú no hubieras estado ahí, empujándome. Cuando tenía miedo, encontré a Dios y a ti. Por tu cuidado amoroso y por darme amor de sobra, me hiciste subir y subir las escaleras. No estaría aquí si tú no hubieras estado ahí”.

La gran historia de amor entre Parton y Dean nació en las sombras. De mundos totalmente opuestos (a ella le fascinaba el glamour, la purpurina y las luces de Hollywood, mientras que él era un chico sencillo y de bajo perfil que huía del foco mediático), los tortolitos se cruzaron de casualidad y se enamoraron perdidamente . Y si bien su historia de amor siempre estuvo catalogada como una de las más románticas del ambiente, lo cierto es que al principio la relación no fue nada fácil: la pareja tuvo que ocultarse durante un largo tiempo y hasta casarse en secreto debido a ciertas cláusulas del sello discográfico que manejaba la carrera de la cantante por aquel entonces.

Nacida el 19 de enero de 1946 en Sevierville, Tennessee, Dolly Rebecca Parton terminó el secundario y se mudó a Nashville para cumplir su sueño de convertirse en una estrella de la música country. El encuentro se produjo de pura casualidad afuera de la lavandería Wishy Washy. “He venido a Nashville con ropa sucia, tenía tanta prisa por llegar aquí. Después de poner mi ropa en la máquina, empecé a caminar por la calle y este tipo me gritó desde su camioneta. Yo saludé. Al ser del campo, hablaba con todo el mundo”, recuerda, entre risas, la compositora de “Jolene” sobre el día que se cruzó por primera vez a su marido.

El flechazo fue tan fuerte que Parton reconoce haber sentido una conexión instantánea desde un primer momento. “Estaba sorprendida y encantada de que mientras me hablaba, me miraba a la cara, una cosa rara para mí. Parecía estar genuinamente interesado en descubrir quién era yo y de qué iba”, confesó sobre qué fue lo que más la atrapó de este misterioso hombre.

Y aunque la historia empezó de una manera un tanto extraña, la joven recién llegada del pueblo no quiso perderse la oportunidad de vivirla. “No es frecuente que alguien pueda decir que su vida cambió para siempre en un lugar llamado Wishy Washy. Acababa de graduarme de la secundaria, había dejado dos novios en casa y no tenía intenciones de encontrar otro. Sólo quería trabajar en mi música. No quería que ningún chico, ningún hombre, ni nadie me desviara. Entonces, ¿qué estaba haciendo el primer día?”, se cuestionó aunque inmediatamente lo invitó a la casa de sus tíos, donde ella se alojaba.

“Mi primer pensamiento fue: ‘Me voy a casar con esa chica’. El segundo fue: ‘Señor, ella es guapa’. Y ese fue el día en que comenzó mi vida. No cambiaría los últimos 50 años por nada en esta tierra ”, reveló el hombre que -tras visitarla todos los días durante una semana- la invitó a una primera cita oficial. “Él quería llevarme a cenar. Se detuvo en la ventanilla del autocine y compró nuestra comida en Mcdonald’s”, reveló la actriz con un dejo de nostalgia, en 2018.

Poco después de comenzar su relación, Dean se alistó en el ejército, pero ellos se mantuvieron en contacto durante sus dos años de servicio. A su regreso, los enamorados decidieron casarse, a lo que Monument, el sello discográfico que manejaba la carrera de la artista por aquellos años, se opuso rotundamente. Al parecer, los productores temían que su matrimonio afectara negativamente su profesión. “Todos en mi sello habían invertido dinero en mí y en la construcción de mi carrera, por lo que me preguntaron si esperaría un año para casarme (…). Yo no tenía la intención de encontrar a nadie, pero ya sabes cómo va el amor”, contó confirmando los rumores.

Mujer de armas tomar, Parton desoyó el pedido de los empresarios y se escapó junto a su novio para sellar su amor del otro lado de la frontera . El 30 de mayo de 1966, la pareja se casó en secreto en una capilla de Ringgold, Georgia, a la que solo asistieron la madre de Dolly, Avie Lee, el pastor Don Duvall y su esposa. “Fuimos ese mismo fin de semana a una pequeña iglesia en Ringgold. Tenía un simple vestido blanco y poquitas flores, y mi madre se fue conmigo”, recordó la estrella estadounidense sobre uno de los días más importantes de su vida.

Durante más de un año, la pareja ocultó su matrimonio. Evitaban ser vistos en público y propiciar cualquier rumor que los pudiera unir. Será por eso que cuando finalmente decidieron decir la verdad, nadie podía creerlo. Contra todos los pronósticos, la carrera de Parton despegó a escalas inimaginables, no sólo convirtiéndose en “la reina del country” sino en una de las actrices más convocadas de la pantalla grande.

A pesar de estar casado con una de las máximas referentes del cine, la música y la televisión de la época, Carl Dean siempre dejó en claro que quería mantenerse alejado del estilo de vida de una celebridad. “Te amo y te apoyaré en tu carrera de cualquier manera que pueda, pero nunca me pidas que vaya a otra de esas malditas cosas otra vez”, le advirtió el director de una compañía de pavimentación a su mujer después de asistir a una entrega de premios.

“ Somos completamente opuestos pero eso es lo que lo hace divertido. Nunca sé lo que va a decir o a hacer. Siempre me sorprende ”, confesó la protagonista de Cómo eliminar a su jefe. “Mi marido es solitario. Siempre me ha pedido que lo deje fuera de todo esto. No le gusta el alboroto”.

Es así como, desde el primer día que se conocieron, este matrimonio decidió construir su intimidad lejos de los flashes. “Nos gusta meternos en nuestra pequeña burbuja y ser simples. A mí me encanta leer, cocinar, estar con mi marido. Me pongo mi ropa cómoda (la llamo mi ropa de bebé) y simplemente nos relajamos (…). Me casé con un hombre realmente bueno, un tipo que es completamente diferente a mí. Le encanta escuchar sobre las cosas que hago. Me encanta escuchar sobre las cosas que hace. Así que disfrutamos de la compañía del otro. Nos llevamos bien”, aseguró.

