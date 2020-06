La desgarradora carta de Ana Obregón a su hijo: "Te echo de menos insoportablemente" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2020 • 10:08

Ana Obregón se ha mantenido en silencio tras la muerte el pasado día 13 de mayo de su hijo Álex , después de algo más de dos años luchando contra el cáncer . Este sábado ha difundido en sus redes sociales una carta dirigida a él en la que le rinde homenaje y agradece los numerosos gestos de cariño que ha recibido.

"Mi querido hijo", comienza el texto. "Sé que nunca te ha gustado que hable de ti públicamente, perdóname, me lo pide el corazón y ahora que tengo un poquito de fuerzas tenía que agradecer los cientos de miles de mensajes de cariño y admiración hacia ti". Y añade: "Tus primeras palabras fueron 'yo solito' antes que papá y mamá. Y tú solito has querido vivir una vida discreta sin protagonismos a pesar de tus padres famosos. Te has ganado a pulso el cariño de todos los que te conocieron, primero en el colegio, luego en la universidad con la beca que conseguiste para estudiar en Estados Unidos que culminaste en tu regreso a España creando una empresa de éxito con 24 años".

Obregón prosigue: "Hasta que un día apareció la palabra cáncer en nuestras vidas. Has luchado valientemente dos años contra esa maldita enfermedad con una sonrisa, colaborando con fundaciones, ayudando y animando con tu sentido del humor a todos los que también la padecían. Te convertiste en su ejemplo. Demasiado noble, generoso, solidario, único y grande para caber en este mundo. Mi guerrero de la eterna sonrisa a pesar de los dolores, meses de hospitalización y sufrimiento". La artista sigue en la carta: "Para mí ha sido un honor estar a tu lado de la mano en esta batalla sin descanso, pero también viéndote sufrir sin una queja ha sido la lección de vida más cruel que una madre puede soportar. Tu viaje ha roto el corazón de toda España porque en vida has brillado TÚ SOLITO como decías de pequeño. Ahora brillas en la eternidad iluminándonos para siempre".

La emotiva misiva continúa: "Sé que desde ahí arriba quieres agradecer tantos miles de mensajes de amor y admiración inesperados para ti pero que te ayudarán a tu largo viaje. ¿Qué puedo decirte hijo? que eras/eres mi vida y ahora ya no hay nada. Que perder un hijo es morir y tener la obligación de vivir. Y tú querías vivir, casarte algún día y tener 5 hijos. Muchas noches en el hospital pedimos juntos a Dios que te curara y no nos hizo caso. Ahora solamente le pido que pueda volver a abrazarte muy pronto porque te echo insoportablemente de menos. Mi Álex ha sido y es un verdadero privilegio ser tu madre. Te quiero desde siempre y para siempre. Eternamente, Mamá".

El joven falleció el 13 de mayo en Barcelona, tras casi dos meses ingresado para recibir un último tratamiento que intentara frenar la enfermedad que se terminó por ser fatal. En la capital catalana, Lequio, estuvo acompañado de sus padres, Ana Obregón y el colaborador de televisión Alessandro Lecquio, que durante ese tiempo no se apartaron de su lado. Después, su cuerpo fue trasladado a Madrid para ser enterrado en una ceremonia a la que solo asistieron sus padres y su novia, Carolina Monje, a causa de las normas impuestas por la covid-19 . Previamente los tres estuvieron acompañados por las hermanas de la actriz, Celia y Amalia, la esposa de Lecquio, María Palacios, y un reducido grupo de familiares.

Después de esta triste ceremonia la actriz ha permanecido en su casa rodeada por sus hermanas que están pendientes de ella en el que sin duda es el peor momento de su vida. "Estamos siempre juntas, que es lo importante ahora mismo", ha dicho su hermana Amalia a la una revista. También se sabe que la visitan con frecuencia Alessandro Lecquio y su esposa María, que conoció a Álex desde que tenía ocho años y con quien tenía una relación muy cercana a tenor de algunas de las publicaciones que realizó el joven en sus redes sociales. Precisamente este miércoles Alessandro ha retomado su colaboración en El programa de Ana Rosa , en Telecinco, donde llegó cabizbajo y con mascarilla. Con voz quebrada pero entero recibió las palabras de consuelo de sus compañeros en boca de Joaquín Prat quien le presentó diciendo: "Con especial cariño damos la bienvenida, porque la vida sigue y uno tiene que ir reincorporándose de manera paulatina a la normalidad, a nuestro querido compañero Alessandro Lequio". Él concluyó su participación para hablar de Supervivientes con una frase significativa: "Son momentos en los que no sé ni cómo decir gracias, pero gracias".

Ana Obregón cambió el perfil de su cuenta de Instagram para definirse solo como la "mamá de Álex".