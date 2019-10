La actriz negó rotundamente estar disconforme con el final que grabaron para la tira Fuente: Archivo

Recientemente, Inés Estévez brindó una entrevista radial en La Once Diez, y sus declaraciones sobre el final de Pequeña Victoria causaron polémica inmediatamente. Cuando habló de cómo terminará la ficción que la tiene como protagonista junto a Julieta Díaz, Natalie Pérez y Mariana Genesio, dijo que le hubiera gustado que el final fuese un poco más abierto, para que pudieran hacer una segunda temporada. Sin embargo, la actriz habló con LA NACION y desmintió estar disconforme con el desenlace de la nueva tira de Telefe.

Aunque Pequeña Victoria empezó a transmitirse hace menos de dos semanas, los actores ya terminaron de grabar todos los capítulos. Entonces, cuando alguno de las protagonistas es entrevistado, las preguntas sobre el gran final de la ficción no faltan, ya que resulta muy intrigante cómo se resolverán los diversos conflictos de las cuatro mamás. En este caso, la actriz - que interpreta a Selva, la taxista que lleva a Bárbara (Pérez) al hospital cuando rompe bolsa- se vio metida en el ojo de la tormenta.

Ayer, durante el programa Por si las moscas, el conductor Moskita Muerta le consultó a Estévez si la novela tendría un final feliz, y ahí fue cuando su respuesta fue malinterpretada, ya que le adjudicaron que no estaba contenta con el desenlace de la ficción. Estévez había respondido: "No puedo spoilear nada, pero a mí me hubiera gustado que el final fuera un poco más abierto, porque eso abría la posibilidad de hacer una segunda temporada. Eran pocos capítulos y me parece que estaba bueno tener la posibilidad de seguir contando historias".

En la misma entrevista, la actriz resaltó: "De todas maneras, la tira tiene todos los ingredientes. Si hubiera una secuela no estaría mal, creo que hay material para seguir desarrollando las historias".

Al ser consultada por LA NACION, Estévez aseguró: "Por supuesto que no estoy para nada disconforme con el final. En la nota radial especulábamos acerca de una segunda parte de la tira. Me preguntaron si el final era abierto, y dije que más o menos, porque es un final bastante realista, y que siempre está bueno en las historias saber qué pasa después que terminan".

Adicionalmente, la actriz fue tajante respecto a la polémica que se generó en torno a sus dichos: "Me subleva que habiendo sido un grupo humano tan hermoso y un proyecto tan redondo, le estén buscándo el pelo al huevo", le confió a LA NACION. Y reiteró su deseo de que Telefe apueste por una nueva entrega: "Ojalá que se haga una segunda temporada".

