Los famosos reaccionaron a los polémicos dichos de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad

En el marco de la masiva y emotiva marcha contra los recortes en presupuesto para las personas con discapacidad que se realizó este jueves en el Congreso de la Nación, se viralizaron los polémicos dichos de Diego Spagnuolo a la madre de un chico con autismo, hecho que los famosos no dejaron pasar e indignados se expresaron a través de las redes sociales. Las actrices Inés Estévez y Julieta Díaz no dudaron en hablar en sus respectivas cuentas de Instagram y poner en discusión las declaraciones del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Spagnuolo me dijo que si vos tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”, expresó la madre de Ian

“Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?”. Esa fue la insensible frase que generó un fuerte repudio tanto entre figuras públicas como entre usuarios de las redes sociales. Se trata de la respuesta que recibieron Marlene Spesso y su hijo Ian Moche, un niño influencer con autismo que concientiza sobre el trastorno, durante una reunión que tuvieron con el funcionario público. Esto salió a la luz en un programa del streaming Gelatina y rápidamente causó rechazo entre los usuarios y algunos famosos que viven el tema muy de cerca.

Julieta Díaz también expresó su rechazo a los dichos del funcionario Diego Spagnuolo (Foto: Instagram @julietadiaz77)

Ines Estévez, quien es madre de Vida y Cielo, que viven con una condición de neurodiversidad, subió un video a sus historias en el que cuestionó los comentarios de Spagnuolo: “Si yo estoy obligada por ley a hacer aportes para bancar tu sueldo de funcionario público y vos como funcionario público estás obligado a solventar la vida de las personas con discapacidad. Vos inventás una ley o das de baja una ley que protege los derechos de las personas con discapacidad, pero yo sigo estando obligada a bancar tu existencia, tu vida. Entonces, ¿cómo es la cosa? Yo aporto, pero vos no me devolvés. Yo te doy, pero vos no me das. ¿Quién está manteniendo al otro? ¿Con qué plata se está manteniendo todo? Con la mía“.

A su vez, la actriz cerró su descargo con un análisis sobre la situación actual de los derechos de las personas con discapacidad: “Así que Argentina 2025, hablemos de discapacidad. Siempre fue una lucha con todos los gobiernos y todos los pensamientos políticos, pero ahora está realmente en franca y definitiva emergencia”.

Por su parte, Julieta Díaz también se expresó a través de un texto que compartió en sus stories y fue muy contundente: “Funcionario de discapacidad a una persona con discapacidad: ´¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?´ Porque vos PODÉS CAMINAR, HABLAR, TRABAJAR, SIN PROBLEMA Y NOS VAS A MIL TERAPIAS, MALA PERSONA“.

Valentina Bassi se mostró en contra del recorte presupuestario en discapacidad con un posteo en sus redes en el que convocó a su seguidores a participar de la marcha (Foto: Captura Instagram @bassivalentina_)

“Deberían tener juicio político por no respetar la Constitución Nacional y los Derechos Humanos”, sentenció. En la segunda historia, aseguró que “plata HAY, lo que no hay son las mismas prioridades que tiene la buena gente”. “¿La corrupción son los jubilados, los discapacitados, los chicos con cáncer?”, ironizó. Y se mostró muy firme en su postura: “No me importa nada la política partidaria. Por mí estallen todos por el aire. ¿No se dan cuenta de que si esto sería una película hacen todo lo que hace el fucking villano?”.

Las distintas manifestaciones de los actores en redes sociales (Foto: Instagram @guillepfening y @bassivalentina_)

Por otro lado, la actriz Valentina Biassi es madre de Lisandro, quien tiene autismo, se mostró en contra del ajuste que afecta al sector de las personas con discapacidad y convocó a sus seguidores a participar de la marcha. En sus historias compartió un video de la manifestación desde el congreso. Asimismo, Guillermo Pfening también quiso visibilizar los polémicos dichos del funcionario público y compartió el video en el que Ian y su madre contaron cómo fue. Cabe destacar que el hermano menor del actor, llamado Luis Pfening tiene discapacidad motriz.

Macarena Paz se manifestó en contra del recorte en discapacidad (Foto: Instagram @macapazok)

Por último, la actriz Macarena Paz convocó a sus seguidores a manifestarse en contra del ajuste y compartió distintas postales de la marcha en Congreso. Algunos de los carteles de las fotos rezaban: “Lo esencial es invisible al Estado” y “Que lo injusto no te sea indiferente”. En una de las fotos, ella escribió: “Reclamamos lo justo pese a quien le pese”.