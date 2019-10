Juan Pablo y Selva, cada vez más cerca.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2019 • 01:39

La vida de Selva (Inés Estévez) siempre transitó por el camino que el Señor había marcado para ella. Desde el momento que conoció al monaguillo Marito (Jorge Súarez) siendo ambos adolescentes, supo que iba a estar unida a él por el resto de su vida, entre la confección de vírgenes y los sacramentos de panadería.

Sin embargo, la aparición en su vida de la pequeña Victoria y de sus tres mamás le abrió un nuevo mundo de posibilidades. El universo no es tan pequeño y lineal como creía desde su simpleza, y el destino tampoco está escrito con tinta indeleble.

Con la aparición en su vida de Juan Pablo (Nacho Pérez Cortés), más joven y libre que su marido, comenzó en Selva un debate interno sobre la fantasía de un cambio en su vida, que se profundizó con la invitación del chico a su casa, en ausencia de Marito. Entre juegos tímidos y mucha complicidad, cada vez se acercan más, mientras su matrimonio se encuentra en un equilibrio cada vez más frágil.

Sin tener todavía muy claro lo que le pasa a su mujer, Marito intenta seguirle la corriente acerca del "cambio" que le planteó ella, y no se le ocurre mejor idea que regalarle un vestido e invitarla a cantar tango. La intención es buena, pero la sintonía entre ambos es completamente diferente. Tal vez, si la idea continúa se pueda dar un paso de comedia basado en el contraste entre la incapacidad de cantar de Selva, frente al gran talento vocal de Estévez.

Algo parecido a lo que sucede entre Manuel (Luciano Castro) y Jazmín (Julieta Díaz), donde la tensión del regreso fallido que tuvieron todavía no está disipada. Al contrario, mientras ella todavía se debate en blanquear que ahora es mamá de Victoria, él sufre por el fallecimiento de su esposa, y por sentirse tácitamente responsable del accidente que le causó la muerte. Además del hecho de no saber que ella estaba embarazada.

Luego de un incidente con Gerardo (Alan Sabbagh) que termina a los golpes, Manuel se lo confesó a su compañera: "No me lo dijo, porque al egoísta no le gustan los chicos y se murió sin decírmelo. "¿Cómo hago para no sentirme culpable de todo, decímelo?". Ella lo abrazó, sabiendo que hay un secreto más que Manuel necesita saber: que ella es madre de una beba que se llama Victoria.