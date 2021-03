La dulce foto del reencuentro entre Karina Gao y su familia tras recibir el alta

Después de estar más de un mes internada por coronavirus, y en coma farmacológico durante dos semanas, Karina Gao finalmente recibió el alta médica y volvió a su casa para reencontrarse con su esposo y sus dos hijos.

La noticia la dieron sus compañeros de Flor de Equipo, quienes en la emisión de esta tarde mostraron una foto de la familia reunida y se alegraron de saber que la cocinera ya está fuera de peligro y terminándose de recuperar en su hogar.

“¡Karina volvió a su casa!”, expresó Florencia Peña con mucha alegría. “Ahí está la fotito de Kari en su casa con sus mellis. La verdad que después de todo este tiempo en el sanatorio, donde estuvo tan complicada y no sabíamos qué podía pasar, verla ahora volver a su casa… ¡Qué fuerza esa mujer! ¡Qué fuerza!”, agregó mientras el resto del equipo tiraba palabras de aliento.

Karina Gao, su esposo y sus dos hijos, finalmente juntos en el hogar familiar

Karina, que está embarazada de 28 semanas, logro reponerse tras luchar contra el virus. “Realmente la peleó, por ella y por su hijito. Fue un caso que conmocionó a toda la Argentina”, dijo Peña emocionada. “Le mandamos un beso enorme y ojalá la podamos tener en algún momento por zoom, aunque sea para saludarla”.

La influencer había sido inducida a un coma farmacológico luego de padecer una neumonía bilateral producto del Covid-19. Una vez despierta, Gao tomó control de sus redes sociales y volvió a comunicarse con sus seguidores. “Bebu está creciendo como corresponde a su semana gestacional (semana 28). Yo estoy también muy bien, recuperándome, pero muy bien”, manifestó hace unos días.

Más tarde, contó cuáles fueron las sensaciones que vivió durante los 12 días en coma. “Tuve muchos sueños raros, pero no sentía nada. No sufrí, no sentí dolor, solo miedo los 15 minutos antes de ser intubada”, indicó. Y en esa misma línea, reflexionó: “El que sufre es el que está despierto, en coma no te enterás de nada. Es como un sueño, dormir de noche de corrido”.

En cuanto a salir del coma, aclaró: “No es que te despertás de un día para el otro. Te van despertando. Tardé dos días en ‘despertarme’ y después unos cuantos días más para estar lúcida”.

