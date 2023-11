escuchar

A los 41 años, Anne Hathaway puede jactarse de haber construido una de las carreras más sólidas de Hollywood. Y lo puede hacer pese a la dura advertencia que le hicieron ni bien puso un pie en el mundo de la actuación , cuando todavía era una niña. De aquel difícil momento, de las dificultades a las que se enfrentan las mujeres dentro de la industria y de su relación con la moda habló la actriz en una entrevista con Porter.

Anne Hathaway durante la premiere de la película Eileen en el Festival de Sundance MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Cuando comencé -en esta industria-, cuando era niña, me advirtieron que mi carrera se desplomaría a los 35 años, que es algo que sé que enfrentan muchas mujeres”, recordó la protagonista de Eileen, el thriller psicológico por el que cambió radicalmente el look y que se estrenará en diciembre. “Lo que ha cambiado para bien en estos años es que las mujeres tienen carreras más largas en pantalla, lo que me parece fantástico”, se entusiasmó. “Por supuesto no es que sea para hacer una fiesta; como alguien me dijo el otro día: ‘Hay mucho para celebrar y hay mucho para arreglar’”, completó y se mostró esperanzada de cara al futuro.

Hathaway no solo pudo rebatir el duro vaticinio que recibió de niña sino que, además, logró mantener sus ambiciones sin perder el rumbo. En este sentido, explicó que aprendió a preocuparse menos por lo que otros puedan pensar o por el fracaso que le espera, y en cambio suele buscar lo que a ella la convoca como artista. “Siempre he sido muy sincera en cuanto a ser una persona ambiciosa”, explicó. “Tengo metas, tengo sueños; no se ven muy diferentes a cuando yo era más joven, pero todavía los sigo persiguiendo”.

Una escena de El diablo viste a la moda con Meryl Streep y Anne Hathaway Fox Pictures

Además de mantenerse en eje y haber aprendido a superar los obstáculos dentro de la industria, Hathaway, quien acaba de cumplir los 41 años, contó que trabaja con el mismo equipo que ha tenido desde que tenía 16 años. “Muchas de las relaciones de mi vida están bien condimentadas y siento que sigo creciendo”, expresó. También resaltó que si bien está establecida, no da nada por sentado y le encanta salir del lugar obvio para correr riesgos.

La protagonista de El diablo se viste a la moda también habló de su vida personal, esa que comparte en Nueva York junto a su marido, el actor convertido en diseñador de joyas Adam Shulman y sus dos hijos pequeños, Jonathan, de 7 años, y Jack, de 4. “Es algo que siento que no sólo es esencial para mi salud: estoy en un equipo, es mi familia”, reveló. “Mi familia tiene necesidades y una necesidad de los niños es poder definir sus propias vidas”, agregó en relación con el cuidado que tiene de no exponerlos ni de compartir su vida privada con el público que la sigue.

Una de las pocas postales de Hathaway junto a Schulman y a su hijo Jonathan, hoy de siete años Grosby Group - LA NACION

Hathaway también reconoció que después de muchos años de haber sido extremadamente dura con ella misma aprendió a cuidarse. “Soy amable conmigo misma”, confió y explicó que deja que su ansiedad complique demasiado las cosas. Además confesó que aprendió a disfrutar también del mundo de la moda. “No hay ninguna diferencia si lo hacés bien o mal. La cuestión es: ‘¿lo estás pasando bien? ¿Te sentís vos misma? ¿Y está funcionando para vos?´”, reveló como su mantra a la hora de elegir un look o de disfrutar de algún evento glamoroso.

El día que brilló en la MET Gala 2023

Donatella Versace, a la izquierda, y Anne Hathaway salen de The Mark Hotel antes de asistir a una gala benéfica CJ Rivera - Invision

En mayo de este año, por ejemplo, Hathaway hizo su regreso triunfal a la MET Gala 2023 con un vestido diseñado por Donatella Versace, la hermana menor de Gianni Versace. El vestido estaba bordado con cristales de Swarovski, que adornó con algunos accesorios personalizados fabricados por Bulgari. Eran piezas de la colección Monete, hechas con antiguas monedas romanas inspiradas en los accesorios de Chanel. “Creo que es genial cómo estos collares incorporan monedas antiguas en un diseño moderno y atemporal”, declaró la actriz a Vogue.

Los fanáticos enloquecieron y estallaron de emoción en las redes sociales una vez que la vieron desfilar por la alfombra. A la mayoría le llamó la atención cómo todo su look, desde los accesorios hasta su cabello, encajaba perfectamente, incluso hubo quienes la consideraron una de las mejores vestidas: “Anne representa al Chanel de los 90 desde el vestido, el pelo, las joyas”; “el pelo, el vestido, todo el look. Anne Hathaway es una de las mejores de la noche”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

