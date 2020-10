Oscar Gaona, el taxista que ayer ganó en Bienvenidos a bordo, se mostró muy emocionado y contento por su logro en el programa

Anoche Oscar Gaona emocionó a todos en Bienvenidos a bordo. Tras participar en el juego de las ruletas, el chofer que trabaja desde 1983 ganó un taxi 0 kilómetro y la licencia profesional. Y hoy el flamante ganador charló con Nosotros a la mañana y luego de contar cómo lo recibieron en su casa, habló de su dura historia de vida.

"Uno se emociona constantemente. Todavía no caigo, estoy en stand by. La felicidad de mi familia es lo más importante. Anoche fue una locura en mi casa", comenzó el taxista desde el móvil todavía emocionado.

Sin dudas, este premio le cambió la vida, ya que Oscar pasará de tener que alquilar el auto para trabajar a tener el suyo propio. "Ahora cambió todo, me tengo que acostumbrar a esta nueva vida. Le agradezco a la producción, a Guido (Kaczka), al canal por cómo me trataron. Te hacen sentir muy bien", expresó muy agradecido.

Tras confesar que siempre fue reticente a participar, reveló que fue su hija Ailén y su novio quienes lo anotaron en el programa. "La realidad es que estaba un poco negado, pero porque termino muy cansado, pensé que iba a tener que esperar mucho y nada que ver. Al contrario, fue todo rapidísimo", señaló sorprendido y enseguida recordó qué fue lo que sintió antes de tirar la ruleta: "Cuando pisé la tarima traté de ponerme en manos de Dios. Quiero que sepan que Dios existe, todos tenemos una oportunidad".

Cada vez que alguien gana el taxi, la alegría en el estudio traspasa la pantalla: "Venían a sacarse selfies conmigo, me tocaban los codos. Los famosos festejaban en la calle. Tripa (Germán Tripel) me vino a saludar, todos fueron muy amables". Pero la gran fiesta sucedió cuando Oscar llegó a su casa, donde toda su familia lo estaba esperando: "El gran evento fue cuando abrí la puerta de mi casa y estaban todos gritando, llorando. Mi señora al principio no me creía. Yo soy de hacer chistes y ella me decía que no la joda porque no me lo iba a perdonar y ahí se acercaron los muchachos (sus colegas) y en alta voz le dijeron que era verdad. Fue todo una emoción".

Padre de cuatro hijas y abuelo de 10 nietos, Gaona siempre fue un hombre de trabajo. "Desde el '82 que manejo taxi. Aparte trabajé 30 años en el colectivo sin largar el taxi, laburaba en la línea 101 desde las 0.37 hasta las 10 de la mañana. Después subía al taxi y me iba trabajando para mi casa. Yo vivo en La Boca. Mi señora me tenía toda la comida preparada, el baño, me acostaba y me levantaba a las 16.30 y salía a laburar con el taxi de nuevo hasta la noche", relató sobre su sacrificio para mantener a su familia.

"Hay mucha inestabilidad en el país, nunca alcanza. Esto es una gran ayuda, pero voy a seguir trabajando. Le pido a toda la comunidad que el taxi no muera. Hay muchas familias que viven de esto. Está muy complicada la calle. Yo no me como ni una factura en la calle, me llevó mi termo con mate cocido, café o lo que sea y le doy hasta que pueda llevarme un mango a casa. A la mañana cuando salimos empezamos de cero todos los días", agregó mientras aseguró que nunca hay que bajar los brazos.

Por último, el taxista hizo un pedido público e instó a todos los políticos a trabajar por la gente. "Ojala a todos los argentinos nos cambie esta situación, por el bien de todos. Hace muchos años estamos pasando un mal momento. Le pido a los políticos que dejemos de lado un poco la grieta, pongamos el pecho y pongamos la bandera", concluyó, entre lágrimas.