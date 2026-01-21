Carla Quevedo contó su experiencia con Nicola Peltz, la esposa de Brooklyn Beckham: “Me hizo esperarla afuera del baño”

En medio del creciente escándalo familiar que protagonizan Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham, la actriz y escritora argentina Carla Quevedo se metió en la polémica y recordó su vínculo profesional con Nicola Peltz, la esposa del hijo mayor del clan británico. Ambas compartieron el set del film Affluenza en el año 2014 y la intérprete argentina contó detalles de su vínculo con la millonaria.

La actriz, que debutó en la pantalla grande con El secreto de sus ojos, tiene una gran carrera tanto en el ámbito local como internacional. Fue dicha película, donde interpreta a Liliana Colotto (la mujer asesinada), la que le abrió las puertas de Hollywood, lugar en el que trabajó durante una década. Allí, se dio el gusto de conocer a su ídola de la adolescencia Winona Ryder, entre otras estrellas estadounidenses.

Carla Quevedo vivió una década en Estados Unidos y trabajó en distintas producciones Disney+

Al explotar el escándalo de los Beckham, Quevedo recurrió a sus redes sociales para contarle a sus seguidores un dato del que nadie se había percatado hasta el momento: en 2014, la actriz compartió el set del film Affluenza con Nicola Peltz. “Yo acá conteniéndome hace días de sumar al lore de Nicola Peltz Beckham porque hicimos una peli juntas y nos seguimos en Instagram”, escribió en su cuenta de X emocionada.

Sin embargo, su emoción se esfumó rápidamente al comprobar que la esposa de Brooklyn ya no la seguía en la red social y no dudó en hacerle una clara advertencia. “Resulta que acabo de chequear por las dudas y dejó de seguirme. Pero a los otros dos varones con los que filmamos, no. Nicola, te vas a arrepentir”, bromeó fiel a su estilo.

Yo acá conteniéndome hace días de sumar al lore de Nicola Peltz Beckham porque hicimos una peli juntas y nos seguimos en IG, y resulta que acabo de chequear por las dudas y dejó de seguirme. A PERO A LOS OTROS DOS VARONES CON LO QUE FILMAMOS NO. NICOLA TE VAS A ARREPENTIR AH — Carla Quevedo (@lodemarta) January 20, 2026

Su confesión inmediatamente sorprendió a sus seguidores, que no dudaron en pedir detalles de aquella experiencia y, sobre todo, de cómo es realmente la nuera de Victoria Beckham. Tras compartir el trailer de la película que hicieron juntas, la intérprete contó cómo era su personaje y aprovechó para cuestionar los estereotipos de la industria estadounidense. “Bueno, acabo de ver el tráiler de la peli que hicimos con Nicola, en la que obvio que hago de latina trol… rompe hogares porque de qué otra cosa puede hacer una latina en Hollywood y me vinieron muchos recuerdos”, expresó en un segundo posteo sembrando intriga entre sus seguidores.

Bueno, acabo de ver el trailer de la peli que hicimos con Nicola EN LA QUE OBVIO HAGO DE LATINA TROLA ROMPEHOGARES PORQUE DE QUÉ OTRA COSA PUEDE HACER UNA LATINA EN HOLLYWOOD y me vinieron muchos recuerdos.



Affluenza Official Trailer (2014) https://t.co/r8OVLSAN9Q — Carla Quevedo (@lodemarta) January 21, 2026

“Mentira, chicos, no me acuerdo de nada”, lanzó en clave de humor minutos después aunque sí reveló una anécdota muy divertida que vivió con Peltz fuera del set. “Recuerdo que un día fui a su casa en Nueva York. Vivía con los padres, tenía 17 y yo 23 aproximadamente. Me acuerdo de su niñera, que buscamos algo en la cocina y que me hizo esperarla afuera del baño mientras se maquillaba. Pero a qué fui, ni idea”, confesó sorprendida por este momento íntimo que compartió con su colega.

Mentira chicos, no me acuerdo nada. Me acuerdo q un día fui a su casa en NY. Vivía con los padres, tenia 17 creo ahí. Y yo 23 aprox. Me acuerdo de su niñera. Que buscamos algo en la cocina. Que me hizo esperarla afuera del baño mientras se maquillaba. Pero a qué fui ni idea. — Carla Quevedo (@lodemarta) January 21, 2026

Si bien por ese entonces la joven todavía no era parte de la familia Beckham (en aquel momento Brooklyn salía con Chloe Grace Moretz), los internautas quisieron saber detalles sobre esta multimillonaria que tanta tensión le genera a David y Victoria. “Largá el chisme, hermana”; “Necesito saber si es tan mean girl como dicen”; “Necesito que cuentes algo”; fueron algunos de los comentarios que clamaban por más datos.

El escandaloso posteo de Brooklyn Beckham

Las publicaciones de Quevedo se dieron en el marco de la fuerte polémica familiar que sacude a los Beckham por estas horas. En los últimos días, el mayor de los hijos del exfutbolista y la exSpice Girl confirmó a través de una serie de historias en Instagram que la distancia con sus padres era real y explicó los verdaderos motivos, entre los que mencionó manipulación, hostigamiento y desprecio hacia su esposa.

Las tensiones entre Nicola Peltz y la familia Beckham quedaron evidenciadas en el estreno de la serie documental de Netflix "Beckham" en Londres el 3 de octubre de 2023 Vianney Le Caer - Invision

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, comenzó el fotógrafo.

Tras remarcar que no quiere reconciliarse con su familia, Brooklyn enumeró con lujo de detalles las distintas situaciones que lo alejaron de su familia.“Mis padres han intentado arruinar mi relación desde antes de mi boda”, aseguró. Y enseguida se refirió al día de su casamiento con Nicola Peltz en 2022, cuando Victoria tomó un protagonismo que no le correspondía. “Mi madre me estaba esperando para bailar. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”, confesó en alusión a la canción que Marc Anthony les regaló en la fiesta y que iba a bailar con su esposa.

El año pasado, Brooklyn y Nicola renovaron sus votos matrimoniales y la familia Beckham no estuvo presente

Que Victoria se negó a confeccionar el vestido de novia de Nicola o que la noche previa a la boda su familia le dijo que su futura esposa “no era su sangre ni familia” fueron otros de los hechos que hicieron dar cuenta del desprecio que sus padres siempre sintieron por su pareja. Por no mencionar el festejo de cumpleaños número 50 del directivo del Inter Miami cuando le pidieron que asista sin la joven; algo a lo que Brooklyn se negó.