La modelo y conductora habló de su dura vida: "no me victimizo", señaló en Intrusos

4 de marzo de 2020 • 16:07

"Soy resiliente. Tuve una vida muy dura pero no me victimizo", contó Pía Slapka en Intrusos , por América. " Empecé a trabajar a los 13 años porque tuve una oportunidad pero, sobre todo, porque necesitaba la plata: tenía que ayudar en casa. Somos cinco hermanos y mis padres, que hoy ya no están. Mi papá trabajaba sí, pero no alcanzaba. A los 15 me di cuenta de que ese dinero venía muy bien en casa. No era sostén, aportaba. Y mis hermanos también trabajaban. Después mis padres se separaron y yo apoyé a mi mamá. Sabía que la situación no daba para más", contó Pía sin poder contener las lágrimas.

"Mis padres estaban separados pero vivían en la misma casa. El ambiente no era lindo. Teníamos que salir de ahí. Mis padres se llevaban mal, peleaban mucho. No había violencia física pero sí verbal. En ese sentido mi profesión me hizo bien. Después sí fui sostén de familia, con mi mamá y mi hermanito. Lloro porque me emociono. Amo a mi papá y a mi mamá", dijo y mientras se secaba las lágrimas agregó: "Fue duro para todos".

Pía Slapka también habló de su exmarido: "Nos separamos hace dos años. Ninguno formó pareja y nunca nos dejamos de ver. Nos amamos como seres humanos"

La modelo y conductora recordó que su papá murió en 2005 y su mamá el año pasado, luego de sufrir un ACV. También se emocionó al hablar de Paul García Navarro, su exmarido y padre de sus dos hijos. "Paul siempre me contuvo y me ayudó mucho. Nos casamos cuando yo tenía 20 años, y a los dos de casados él sufrió un infarto. Casi se muere", rememora y vuelve a romper en llanto. "Hasta se despidió de mí. Tuvo dos infartos, uno en casa, en Buenos Aires, y otro al verano siguiente de ese año, en Punta del Este. Fue una situación tremenda porque la ambulancia no llegaba y yo veía que él se iba. Fue muy duro".

Ahondando un poco más en la relación con el padre de sus hijos, Pía explicó: "Estamos separados pero tenemos un vínculo muy bueno. Tenemos dos hijos hermosos pero yo siempre digo que tenemos tres, porque a mi hermanito, que ahora tiene 24, lo adoptamos y esa decisión salió de Paul. No cualquier hombre hace eso. Es una gran persona Paul. Nos separamos hace dos años. Ninguno formó pareja y nunca nos dejamos de ver. Nos amamos como seres humanos. Es muy difícil encontrar a alguien que te conoce tanto. No sé qué puede pasar con nosotros. No es que nos vamos a reconciliar pero nos llevamos muy bien. Con Paul el amor se transformó. Me costaría volver a formar una familia".

Con ganas de contar sus confidencias, Pía también relató que tiene una hermana que es monja misionera consagrada. "Su congregación está en Buenos Aires. Fue otro duelo aceptar esa elección. Es un poco más grande que yo, es abogada y hace ocho años tomó esa decisión, después de un proceso largo. Teníamos una relación muy estrecha y ahora no puedo llamarla cuando quiero; perdimos el día a día. Pero ella es feliz y tuve que aceptar su decisión, porque uno es egoísta".