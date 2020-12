La dura opinión de Coco Carreño sobre los realities de cocina

Coco Carreño publicó un nuevo libro sobre sus experiencias en la cocina y opinó sobre los realities culinarios

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de diciembre de 2020 • 15:52

En tiempos en que gran parte del atractivo de la programación televisiva pasa por los certámenes culinarios, el chef Coco Carreño compartió su punto de vista respecto a las presiones que en ocasiones viven los participantes en los realities.

En una entrevista en el programa radial Pasa Montagna, el cocinero dio su opinión sobre las dinámicas que se viven en propuestas como MasterChef Celebrity o El gran premio de la cocina. Sobre el ambiente culinario, expresó primero: "Es un lugar bravo, pasa de todo, pero el reality es una cosa ficcionada, guionada. Está más cerca de la ficción que de la realidad. Cualquiera de los participantes de MasterChef o de cualquier reality no duraría ni tres minutos en una cocina", dijo.

Y fue más allá. En relación a los roles que ejercen concursantes e integrantes del jurado, expuso su teoría citando el caso del programa de Telefe: "A lo mejor Fede Bal dice lo que dice porque alguien le dijo: 'vos tenés que ir por acá. Germán (Martitegui) iba a ser el malo de la película y Damián Betular probablemente esté cumpliendo un rol más emotivo y afectivo, igual que Donato", valoró.

Carreño también comentó que no estaría dispuesto a participar en este tipo de propuestas televisivas. "Hice una participación en El gran premio de la cocina y no lo sentí como mi lugar. Primero, porque es un programa que ya estaba instalado, y también porque yo creo más en enseñar que en putear de entrada", indicó el conductor de Como todo.

Sobre este punto y el trato que a veces mantienen los jueces con quienes realizan los platos, y que en reiteradas ocasiones deriva en fuertes discusiones e incluso en escenas de disgusto y llanto, el chef profundizó: "No me gustaría que me pagaran para cagarlos a pedos a todos, pero me parece justo que el que lo quiera hacer, lo haga. Para enojarme, lo hago con la gente con la que trabajo y a la que le exijo", consideró.

Conforme a los criterios de Más información