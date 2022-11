La emoción de Dua Lipa tras compartir escenario con Elton John: “Un verdadero sueño”

escuchar

Elton John celebró este fin de semana el concierto final de su gira de despedida en Los Ángeles, la ciudad que lo lanzó a la fama mundial hace medio siglo. Sobre el escenario, lo acompañaron figuras como Dua Lipa, quien se deshizo en elogios hacia uno de los grandes maestros de la música tras compartir el especial encuentro.

John subió al escenario del Dodger Stadium, el estadio de béisbol que acogió dos de sus espectáculos más celebrados y que definieron su carrera en 1975, y comentó que se trataba de un concierto “muy especial, muy emotivo”, transmitido en vivo por Disney+. “Como saben, dejaré de hacer giras y éste será mi último show en Estados Unidos y Canadá ”, anunció emocionado el músico británico de 75 años durante la velada.

Tras su participación en el espectáculo de anoche, Dua Lipa subió a las redes sociales distintas imágenes de una noche inolvidable. La cantante pop expresó su emoción de la siguiente manera: “ A mi amigo más mágico, Elton John: gracias por mantener vivo el sueño. Fue un honor, un privilegio y una alegría compartir el escenario con vos en tu último show en el Dodgers Stadium. Gracias por todo, por siempre y para siempre. Te amo. Todavía asimilando todo esto …”, manifestó en un primer texto que dedicó al artista.

En la segunda de las publicaciones, Dua Lipa publicó instantáneas del photocall y de los instantes previos al gran momento musical que la tuvo como protagonista junto al intérprete de canciones como “Your Song”, “Tiny Dancer” y “Sacrifice”. La estrella, que recientemente visitó nuestro país, lució para la ocasión un espectacular vestido negro con una cola impresionante. “ Nunca podría haber imaginado que sería parte de una noche como ésta cuando recién comenzaba. Un verdadero sueño ”, manifestó la artista en el segundo posteo.

Durante la performance, mientras Dua Lipa se sumaba a la estrella de la música británica en el escenario, John se puso una bata de lentejuelas adornada con sus iniciales y una brillante gorra de béisbol con el logotipo de los Dodgers de Los Ángeles. El look era un claro homenaje al deslumbrante uniforme de béisbol que el músico lució para su concierto en el mismo lugar, el 25 de octubre de 1975.

El artista y Dua Lipa procedieron a interpretar juntos “Cold Heart”, su colaboración publicada en 2021 que mezcla letras de “Rocket Man”, “Sacrifice”, “Kiss the Bride” y “Where’s the Shoorah?”, grandes éxitos de John, y la cual se mantuvo en el puesto número uno de los rankings norteamericanos durante varias semanas.

“Ha sido un largo viaje”, comentó reflexivo el artista. “Estamos haciendo historia esta noche, la primera transmisión global en Disney+”, expresó con orgullo.

Todavía recuperándose de una lesión de cadera que obligó a aplazar la gira en septiembre de 2021, John no se movió por el escenario con facilidad pero brindó un show impecable, en el cual estuvo acompañado de otros artistas invitados. Brandi Carlile cantó las estrofas que inmortalizó el fallecido George Michael junto a Elton John para “Don’t Let the Sun Go Down on Me”. La cantante británica Kiki Dee se unió a John para cantar su clásico dúo “Don’t Go Breaking My Heart”, a casi cinco décadas de su debut en los charts. “Decidimos recrear ese increíble momento para ustedes”, le confesó John a su público.

Una noche mágica e inolvidable en el Dodger Stadium https://www.instagram.com/dualipa/

Además de los cantantes que subieron al escenario, varias estrellas de Hollywood y de la música dieron el presente en el lugar, algunas de las cuales caminaron por la alfombra roja antes del concierto, como Heidi Klum, Angela Bassett, Courtney B. Vance, Kirsten Dunst, John Stamos, Connie Britton y la estrella de Top Gun: Maverick, Miles Teller. Jude Law, Paul McCartney, Mick Jagger, Joni Mitchell (con quien Lipa se sacó una foto que compartió en las redes) y Neil Patrick Harris estaban entre el público, aunque no posaron para los fotógrafos.

“Quiero pasar tiempo con mi familia; tendré 76 años cuando deje de hacer giras el año que viene”, confesó la estrella mientras su pareja, David Furnish, aparecía junto a sus hijos, Zachary, de 11 años, y Elijah, de 9.

LA NACION